"Mi temporada ha estado muy bien"

El escolta-alero Àlex Abrines dijo adiós a su primera participación en los playoffs de las NBA después de haber quedado eliminado su equipo de los Thunder de Oklahoma City ante los Rockets de Houston (1-4), pero eso no le impidió haber completado una gran campaña en el mejor baloncesto del mundo.



"Al margen de quitar el resultado que siempre te gusta ganar a nivel de equipo, como temporada individual, ha estado muy bien, hay que estar contento", declaró el mallorquín al concluir el quinto partido de la serie de primera ronda de los playoffs que perdieron por 105-99 ante los Rockets y que les costó la eliminación.



Abrines, de 23 años, admitió que había tenido minutos y eso le permitió conseguir mejor adaptación a todo lo que significa el mundo de la NBA. "He jugado bastante y bueno ahora tenemos un verano muy largo para trabajar y llegar más fuerte el año que viene", señaló Abrines, afectado por la eliminación del equipo. "Después de descansar, seguro, seguro que vendré a Oklahoma o a otra parte de Estados Unidos, todavía no lo sé, a trabajar un poco".



Esa preparación no tiene más objetivo que estar en plenitud de forma si al final es llamado para formar parte de la selección, meta que lo tiene ilusionado y contento. "Si todas las circunstancias me lo permiten, y las lesiones me respetan, intentaré estar en la selección", subrayó Abrines.



El jugador palmesano se mostró categórico al señalar que es la primera opción que tiene para el verano, estar de nuevo con el equipo nacional. "Si, mi primera opción es la de estar, creo que es un equipo con el que quiero estar, siempre he querido competir y compartir con ellos, mis compañeros de selección, el Mundial y los Juegos Olímpicos", recordó Abrines. "Bueno este año tenemos Europeo y me encantaría jugar con ellos otra vez".



Pero ahora le toca digerir la eliminación de los playoffs y todo lo que ha sido su primera participación en la competición de la fase final. Una mezcla de realización como profesional, pero también cierta frustración de ver como perdieron los últimos cuatro partidos ante los Rockets, incluido el quinto de la serie que se jugó en el Toyota Center.



"Nos ha pasado lo mismo en los últimos cuatro partidos, que peleamos hasta el final, que el encuentro estuvo muy igualado, pero al final pequeños errores decantaron la victoria para Houston", analizó Abrines al concluir las acciones, de ahí que el jugador mallorquín reconociese que habían tenido opciones de seguir al menos en la serie y luchar por pasar a semifinales. Abrines admitió que la diferencia de lo sucedido en la serie estuvo en los pequeños detalles que siempre cayeron del lado de los Rockets.



En cuanto a su experiencia y aportación en los primeros playoffs que ha jugado, Abrines también se mostró optimista por la manera como evolucionó en su juego y rendimiento. "Creo que fui de menos a más", valoró el mallorquín. "Al principio me costó un poco más entrar, pero bueno cuando ya ves lo que hay y asumes la intensidad con la que se juega, se contagia e intentado hacer lo mejor que he podido", precisó.





Victoria del Real Madrid



El Real Madrid superó ayer al Darussafaka Dogus de Turquía, por 81-88, en el tercer partido de la fase de eliminación de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Con este triunfo el Real Madrid se coloca con una mínima ventaja (2-1) en el cómputo al mejor de cinco partidos.