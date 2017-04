El Jaén y Carlitos indignan al Palma

La directiva del Palma Futsal está indignada y seriamente contrariada por el anuncio del fichaje para la próxima temporada de uno de sus jugadores, Carlitos, por parte del Jaén Paraíso Interior, con el Campeonato todavía en marcha. Medida que ha llevado al club que dirige y preside Miquel Jaume a calificar de "no ética" la actuación de la entidad andaluza.



"No nos parece ético que un club profesional haga un comunicado público sobre la incorporación de un jugador que pertenece a otro, en este caso el nuestro, cuando hay competición oficial en juego, somos rivales directos para un mismo objetivo para el futuro play off y, además , se podría dar el caso de que ambos nos enfrentásemos en el mismo en las próximas semanas. Por tanto, no nos parece ético en este caso la forma de actuar del Jaén", anunció el Palma con un comunicado.



Sobre Carlitos, el Palma Futsal adelantó que recientemente se había llegado a un acuerdo con el jugador para que se desvinculase del club al finalizar la presente temporada, "por su bajo rendimiento", que según el club es "por motivos personales". "Evidentemente el Palma Futsal no ha comunicado oficialmente el acuerdo, ni lo iba a hacer público, hasta la finalización de la temporada oficial por todo lo que hay en juego", expuso en su nota la entidad que preside Miquel Jaume.