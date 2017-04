Doble homenaje de Nadal en Barcelona

Rafel Nadal, vigente campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, debutóayer con un cómodo triunfo en el torneo barcelonés ante el brasileño Rogerio Dutra Silva, al que derrotó, por 6-1 y 6-2, en una hora y quince minutos, en la pista central, rebautizada con su nombre para esta edición.



Nadal, que esta semana persigue en la capital catalana su décimo título del Godó, salió con determinación y se puso 3-0 de inicio. Dutra Silva, que a sus 33 años ocupa el puesto 69 del ránking mundial, logró sumar un juego con su saque, pero el campeón mallorquín volvería a ganar el suyo y cerraría el primer set con una nueva rotura.



El tenista brasileño empezó mejor el segundo set. Ganó su servicio con solvencia y rompió el saque de su adversario en el siguiente, para colocarse 2-0. Más suelto y cometiendo menos errores no forzados, se concedió varias opciones de disputarle algún juego más al mallorquín.



Pero Nadal sacó entonces a relucir su tenis más agresivo, lo mejor de su juego, para dominarle con su derecha y encadenar seis juegos seguidos para llevarse el segundo set y el partido.



Tras su victoria, el quinto jugador del ránking mundial, reciente ganador en Montecarlo, recibió un pequeño homenaje del torneo, que ha puesto su nombre a la pista central. "Es un orgullo poder jugar y ganar por primera vez en la pista que lleva mi nombre. Quiero dar las gracias por ello al club, al que llevo viniendo desde los doce años, y a este torneo, uno de los históricos del circuito", declaró Rafel Nadal tras recibir una placa conmemorativa de Alber Agustí, director del Reial Club de Tènnis Barcelona, y Albert Costa, director del Barcelona Open Banc Sabadell.



Rafel Nadal se medirá en la jornada de hoy, jueves, en octavos de final, no antes de las 12:30 horas, al sudafricano Kevin Anderson, número 66 del ránking mundial, verdugo del español David Ferrer, y que ha perdido los tres partidos que lleva disputados contra el mallorquín.



Igualmente, en el Trofeo Conde de Godó se homenajeó ayer al tenista español Albert Montañés tras su derrota en segunda ronda ante Feliciano López, partido con el que ha puesto fin a su carrera como profesional. Los espectadores presentes en la pista central ovacionaron al jugador de Sant Carles de la Ràpita tras el punto con el que López firmaba un doble 6-2 final en el marcador.



Con el encuentro ya finalizado, la mujer y la hija de Montañés entraron en la pista, además de Albert Agustí, Albert Costa y el presidente de la ATP, Chris Kermode, quien entregó al tenista catalán un obsequio como reconocimiento a su carrera.



Montañés, visiblemente emocionado, agradeció a las autoridades y a sus familiares por el apoyo recibido "desde el primer día", durante sus dieciocho años de trayectoria, y también se dirigió al público barcelonés. "Me habéis dado mucha fuerza. Siempre habéis estado a mi lado y es algo de agradecer", manifestó antes de abandonar la pista central para empezar una nueva vida