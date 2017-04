Ruta de la Sal para Joves Navegants

El inicio de una regata, los momentos de espera a que den la salida, son adrenalina pura. La Ruta de la Sal marca el inicio de la temporada de las competiciones de altura en el Mediterráneo, y ahí estuvo el Galaxie, el pasado 13 de abril, con una tripulación escasamente acostumbrada a regatear. Salvo el patrón, Felipe de Puigdorfila, campeón de España de la clase Europa en 1987, y tripulante junto a campeones olímpicos como José Luis Doreste, José María van der Ploegg, y en los últimos años, participante en regatas de clásicos a bordo del Xarifa, el resto del equipo son navegantes, aunque los verdaderos protagonistas de esta historia no son ni regatistas ni navegantes. Son Rocío D.P., Aitana N., Andrei M., y Dani T., los cuatro adolescentes elegidos por los servicios sociales del Ayuntamiento de Llucmajor para formar parte en el equipo de Joves Navegants en la Regata de la Ruta de la Sal, que en esta edición celebró su trigésimo aniversario.

La mañana del 13 de abril, el viento no fue aliado. Se mantuvo tímido durante horas. La previsión daba "un parte complicado". Felipe lo habló con la tripulación, integrada por Claudia Suárez, hija y nieta de oficiales de la Armada, y con experiencia en navegación en cruceros; Jesús Coll, capitán de yate, y Joan Riera, desde los seis años subido a bordo de barcos de vela ligera. Todos ellos son voluntarios de Joves Navegants, que trabaja con adolescentes problemáticos. El mar, la navegación como herramienta para encauzar la travesía de la vida.

Con Eolo perezoso, los más de cuarenta barcos inscritos en la versión Este, la de Andratx, hicieron un pacto con la paciencia. Más de noventa minutos para tomar la salida rumbo a Sant Antoni, en Eivissa. Al Galaxie, un precioso queche de 21,5 metros de eslora, le costó la salida. "Con una meteorología adversa, proa al viento, un barco pesado con maniobrabilidad justa, no quise forzar en la salida", expresa el patrón. No importó, porque el aliento de una tripulación no se mide solo en las victorias, sino en el aprendizaje que entraña compartir más de 24 horas de navegación, con horas largas de escaso viento, asumiendo tareas a las que no se está acostumbrado y, sobre todo, en un medio que no es el habitual. Un avezado marinero mallorquín dijo una vez: "En la mar, somos huéspedes". Los del Galaxie lo fueron asumiendo con una templanza y naturalidad inauditas en jóvenes de 15 y 16 años.

Miquel Far y Antonio Reaño, del equipo de Serveis Socials del Ayuntamiento de Llucmajor, acompañaron en esta aventura a los 4 jóvenes seleccionados. "Es una experiencia muy buena, da cohesión al grupo. Vas viendo cómo se refuerzan los lazos entre ellos, se ayudan, y aprenden a relacionarse y a trabajar en equipo en un medio que además no es el suyo", explican ambos. Los días a bordo del velero no hay teléfonos móviles para ellos. "Se les ha preparado. Saben que hay normas, obligaciones, que tienen que trabajar en las maniobras del barco, en la cocina, en la limpieza", indica Reaño, educador social.

Miquel es psicólogo y profesor de la UIB. Explica: "Muchos de los casos están relacionados con la crisis económica. Se persigue recuperar la prevención social. En s'Arenal de Llucmajor, el entorno familiar con padres ausentes por el trabajo, dificulta la conciliación. Es una constante en la zona".

Dani es el más pequeño de los 4. Tiene 15 años. Conoce a Rocío desde que eran niños. El resto se han encontrado en la Fundación. El verano pasado ya compartieron la experiencia de navegar juntos dando la vuelta a Mallorca. El gusanillo de la mar parece que ha prendido en Rocío. "¡Me encanta! Voy a sacarme el titulín. Navegar es muy divertido y me gusta estar en contacto con la naturaleza". Por el contrario, y pese a un talento natural en hacer los nudos marineros, a Andrei no le gusta. "Disfruto porque estoy con ellos. Somos una pequeña familia".

Poco a poco, a medida que pasan las horas a bordo, se abren a los adultos. Sin duda, con Juan Miguel, un ingeniero civil también voluntario, han hecho buenas migas. Cuando toca la guitarra, los cuatro sacan al adolescente que llevan dentro, bailan, cantan. Son los momentos de relax en una regata que se convirtió en un crucero. Tampoco importó. Al llegar a Sant Antoni, recibieron el premio a la Solidaridad y en el sorteo, les tocó un motor auxiliar.

Aitana confiesa que "cuando entré para participar en el programa con la Fundació puse mala cara; no me gustaba navegar, pero ahora con ellos, y con los voluntarios, ha resultado muy divertido". Con todo, no quiere dedicarse al mundo de la náutica. A ella le gustaría montar algo relacionado con la decoración. A Andrei le van las ciencias, y a Dani, los ordenadores.

Al final con tan poco viento, el Galaxie llegó tarde. "Sabíamos que no íbamos a ganar, el barco está viejito, pero mola", expresa Dani.

Todo el equipo de voluntarios se muestra orgulloso de haber participado en una Ruta de la Sal que sin ganar, tuvo premio. "Ha sido una experiencia inolvidable de esfuerzo, evolución y trabajo de todos en este fantástico proyecto", expresa Juan Miguel. Claudia valora una experiencia que "enseña a convivir, a respetar, a cuidar de uno mismo y del compañero, a colaborar y a un sin fin de cosas". Ella fue la que 'alimentó´, y suculentamente, a la familia Galaxie. Para Jesús, "el premio más grande fue ver las caras de los chicos cuando subieron al escenario a recoger un premio y haberles podido dedicar unos días a ser mejores personas". Para Joan, que no olvidará su primera travesía nocturna ni el avistamiento de delfines juguetones en la proa, también fue inolvidable. Felipe recapitula: "El mar siempre enseña a ser mejores".