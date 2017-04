Ferrer, Almagro y Granollers se despiden del Godó Banc Sabadell

Dos ilustres del Trofeo Conde de Godó Open Banc Sabadell, el alicantino David Ferrer y el murciano Nicolás Almagro, se despidieron ayer del torneo, y también perdió el catalán Marcel Granollers.



Ferrer, finalista en cuatro ocasiones en la tierra de la capital catalana y decimotercer cabeza de serie en esta edición, cayó en su debut, ante el sudafricano Kevin Anderson, que lo derrotó en poco más de una hora (3-6 y 4-6). A sus 35 años, el que fue 'top-ten' ha descendido hasta el puesto 32 del ránking mundial. Lastrado por sus problemas físicos, solo ha ganado tres partidos este año, en el que ha caído a las primeras de cambio en siete torneos. "No me voy a tirar por un puente; es lo que hay", declaró resignado tras el partido David Ferrer, que reconoció que los problemas crónicos de tendones están lastrando la recta final de su carrera. La victoria de Anderson le puede servir para medirse en octavos de final a Nadal.



También se ha quedado fuera del torneo Almagro, finalista en 2013, y semifinalista en otras tres ocasiones, y que tuvo un duro escollo que no pudo superar en Alexander Zverev, octavo cabeza de serie, 21 del ránking mundial, y uno de los jóvenes talentos del circuito. Almagro poco a poco está reencontrándose con su mejor versión tras su reciente paternidad y superar una lesión en el gemelo izquierdo, y ayer hizo un partido muy interesante que estuvo a punto de ganar y que acabó perdiendo por 6-7, 6-4 y 4-6, en un partido que, según apuntó el murciano, "se decidió por detalles".



También se despidió Granollers, derrotado en el último partido de la jornada por el francés Benoit Paire (6-3 y 7-6). El barcelonés tuvo 6-5 en el 'tie-break' para forzar el tercer set, pero no lo aprovechó y Paire ya no le dio más oportunidades. La buena noticia para el tenis español fue la fácil victoria del asturiano Pablo Carreño, séptimo cabeza de serie, ante el italiano Andrea Seppi (6-4 y 6-2). Carreño se cruzará en octavos con el japonés Yuichi Sugita, 'perdedor afortunado' que sustituye en el cuadro a su compatriota, Kei Nishikori, baja de última hora por lesión. El nipón celebró hoy su segunda victoria consecutiva en Barcelona al eliminar a uno de los cabezas de serie, el francés Richard Gasquet (9)