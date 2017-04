Tres finales y una meta, el play-off

A 270 minutos del final de la Liga regular. Hace apenas un mes el Atlético Baleares hubiera firmado estar donde se encuentra ahora, a dos puntos del play-off de ascenso a tan solo tres jornadas para el final del campeonato. En tres partidos, ante un Hércules sin aspiraciones, frente al Villarreal B en un enfrentamiento clave, y contra el Alcoyano, con la segunda plaza prácticamente cerrada, los blaquiazules se juegan el curso

Tras sumar 14 de los últimos 18 puntos en juego, llega la hora de la verdad. Faltan tres jornadas para bajar el telón a la fase regular en el grupo tercero de la Segunda División B. En definitiva, un total de 270 minutos faltan para resolver la incógnita que refiere a si finalmente el Atlético Baleares jugará o no el play-off de ascenso a Segunda División.

Pese a los dos últimos tropiezos en forma de empate frente a Ebro y Saguntino, la realidad clasificatoria del conjunto de Josico es la siguiente: los blanquiazules, con 55 puntos, se encuentran a tan solo uno de distancia de lograr su objetivo. Más bien dos, ya que el Badalona -cuarto clasificado con 56- supera al Baleares en lo que al gol average se refiere. De los nueve de distancia con los que Josico cogió al equipo, ahora solo está a un paso, un partido de darle la vuelta a la situación. Y con una trilogía de encuentros que deben determinar dónde quedará el equipo a partir del 15 de Mayo.

Trilogía decisiva

La trilogía de rivales comienza este domingo, con la visita a son Malferit del Hércules (jornada 36), conjunto que con tan solo 50 puntos ya está desahuciado en la lucha por el play-off, y que por tanto no se juega absolutamente nada. A la vez, estarán pendientes de lo que acontezca a las 18 horas en la Ciudad Deportiva Antonio Puchades en el duelo entre València-Mestalla y Badalona, así como el partido que una hora después jugaran en el Collao Alcoyano y Villareal B. Ganando al Hércules y según lo que pase en los partidos de la tarde, el once de Josico podría cerrar la jornada como equipo de play-off. Si ello fuese así, tocará defender esa plaza en las dos jornadas que le quedarán para cerrar la fase regular.

En el capitulo 37 de este grupo tercero de Segunda B, el Baleares visitará precisamente al Villareal B, en un duelo clave de cara a determinar si el filial del submarino amarillo o el once blanquiazul descarrilan en su lucha por obtener la cuarta plaza. Y no deberían fallar, ya que el Badalona recibirá en Montigalà a un descendido Eldense. Si los palmesanos consiguen superar este duro escollo que supone esta jornada, le quedará la traca final con la visita en la última jornada del Alcoyano.

El equipo de Toni Seligrat, actualmente a ocho puntos del líder, FC Barcelona B, con tan solo nueve pendiente de disputar, visitará con toda seguridad son Malferit con la segunda plaza cerrada y ya en clave play-off. Una circunstancia que puede favorecer -o no- a un Atlético Baleares que llegado a este punto, deberá demostrar si tiene el fuste suficiente para aguantar la presión y así dar el primer paso: meterse en play-off. Si ello se logra, comenzará otra apasionante historia, con el ascenso como meta final con la disputa de tres eliminatorias. Toda una travesía del desierto para intentar el objetivo del ascenso a la categoría de plata del fútbol español.