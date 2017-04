Álex Abrines anota cinco puntos en la derrota de los Thunder como local ante los Rockets

No fue buena la jornada dominical de play-offs de la NBA para el mallorquín Álex Abrines, ya que el alero perdió con los Thunder de Oklahoma City en el cuarto partido de la eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Oeste.



Los Rockets de Houston, con el pívot reserva brasileño Nené Hilario, que apareció en plan de héroe al estar perfecto en los 12 tiros que hizo a canasta, vencieron, por 109-113, en su visita a la pista de los Thunder.



Abrines jugó 15 minutos como reserva y consiguió 5 puntos al encestar 2 de 4 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y no fue a la línea de personal.



Además, el jugador mallorquín consiguió dos rebotes, dio una asistencia y cometió una falta personal.



Por su parte, el ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic salió de titular, pero no pudo tampoco hacer que su aportación de 13 puntos ayudase a los Chicago Bulls a evitar la derrota, como local, por 95-104 ante los Celtics de Boston.



Mirotic jugó 34 minutos en los que capturó siete rebotes defensivos, dio una asistencia, recuperó un balón, perdió otro y cometió cuatro faltas personales.