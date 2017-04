´Maribel´ gana el XVI Memorial Raimundo Reus en Cala Gamba

El 'Maribel' de Toni Arnau, un Kelt de 8,50 metros botado en 1985 que navega en representación del Club Nàutic Portitxol, se proclamó ayer vencedor absoluto del XVI Memorial Raimundo Reus–Trofeo Xicarandana de ORC para dos tripulantes. Le siguieron en la general absoluta el 'Yabadaba' (X302), de Bernat Ripoll, y el 'Blue Flag' (J35), armado por Neus Ponsell, ambos del Real Club Náutico de Palma.



La regata, organizada por el Club Nàutic Cala Gamba, se inició con 45 minutos de retraso debido a la inestabilidad inicial del viento en la hora programada para la salida (12:00 horas), pero luego se desarrolló con unas condiciones "magníficas" y de forma muy rápida. El viento, una vez establecido el Embat típico de la Bahía de Palma en la dirección del SO, se mantuvo en medias de entre 12 y 14 nudos, con algunas puntas de 16, según explicó Joan Marc Rigo, director del Náutic de Cala Gamba y máximo responsable de la organización del Memorial Raimundo Reus.



El recorrido fue el tradicional. Salida frente al Club Nàutic de Cala Gamba, baliza de desmarque a una milla y rumbo al islote de Sa Porrasa, con llegada en la boya conocida como el "Xispero" de San Juan de Dios. El barco más rápido en recorrer las 14,84 millas de la travesía fue el 'Histolab', de José Juan Torres Rovira (First 40.7), que invirtió 2 horas y 10 minutos pero, tras la compensación de tiempos, tuvo que conformarse con el undécimo puesto de la general conjunta, de un total de 23 barcos que terminaron la regata.



El ganador, que compitió en la clase ORC 3-4, necesitó 2 horas y 29 minutos y aventajó en 6 minutos en tiempo corregido a su más cercano competidor.



En la clasificación por grupos, 'Maribel' fue el mejor de los ORC 3-4, seguido del 'Yabadaba' y del 'January Sails' (IW 31), de Gabriel Català, vencedor absoluto de la edición del año pasado. En la general de ORC 1-2 venció el 'Blue Flag', el 'Mestral Fast' (Sun Fast 36), de Jaume Morell, fue segundo y 'Sa Menuda' (Bavaria 35) fue tercero.



El premio al mejor barco del Club Nàutic Cala Gamba fue para el 'Tentol' (First 27.7), de Pau Herrera, después de que el 'Lady Laura' (First 235), de Andreu Moragues, fuese descalificado por haber competido en solitario, en lugar de A2, como exige el reglamento de la regata.





El Memorial Raimundo Reus estrenó este año un nuevo trofeo para su ganador absoluto, una escultura del artista Antonio Pico en cuya peana se inscribirán los nombres de todos los vencedores de la competición. El CN Cala Gamba ofreció un almuerzo a todas las tripulaciones antes de iniciar la entrega de premios.