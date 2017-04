El club Palmaesports lleva las cuentas de Estarellas y Salas a la Fiscalía

El club Palmaesports, a través de sus apoderados Javier Oliver y Salvador Araque, ha presentado ante la Fiscalía un informe con las cuentas de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB), desde el año 2013 al 2015, para que investigue la "posible actividad de carácer defraudatario", en la que apuntan directamente al expresidente Jaume Estarellas y exmandatario del Comité Balear de Árbitros de Baloncesto (CBAB), Toni Salas, de un presunto "fraude fiscal continuado" en el pago a los árbitros.

En su denuncia se recogen datos aportados por la auditoría externa realizada por la actual Junta de la FBIB sobre los últimos años de mandato de Estarellas y recoge el pago a los árbitros con cheques al portador, que no se ha demostrado que fueran a las persona correspondientes. También llama la atención a la directiva del Palmaesports que los colegiados no estuvieran sometidos a retención fiscal hasta el 1 de enero de este año, ya con Juanjo Talens al frente de la FBIB. Además, el informe añade que desde 2013 a 2015 la Federación manejaba un presupuesto mayor al millón de euros, del que la mitad iba destinado al comité de arbitraje.



Por todo ello, el Palmaesports considera que "los procedimientos de control interno establecidos por la FBIB en los ejercicios analizados no permite garantizar la adecuada fiscalización de la operativa indicada".



Ahora el caso está en manos de la 'Fiscalía especial para la represión de delitos económicos', que deberá considerar si existen indicios de delito en los datos aportados por el club de Ciutat o, en caso contrario, archivar el caso.



La iniciativa del Palmaesports es contraria a la decisión adoptada por la mayoría de clubes en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 5 de marzo. Veinte asambleístas votaron no tomar acciones legales, diez presidentes creyeron conveniente indagar más y dos clubes se abstuvieron.



Conscientes de la predisposición del actual presidente de la FBIB de dejar pasar tiempos anteriores y no emprender acciones legales contra la pasada Junta Directiva, Javier Oliver confirmó a Diario de Mallorca que se ha puesto en conocimiento de Juanjo Talens la presentación del informe a la Fiscalía. Palmaesports considera adecuado analizar los movimientos fiscales realizados por Jaime Estarellas y Toni Salas. "Reclamamos que la Fiscalía valore si hay indicios de delito en las figuras de Estarellas y Salas", indicó Oliver, que considera "insuficiente" la auditoría externa realizada porque "fue muy superficial y no indaga en aspectos importantes" como puede ser el destino de los cheques al portador con los que se pagaban los arbitrajes.



Finalmente, Oliver apuntó que la mayoría de federaciones de Balears también eluden el pago de cuotas del IRPF y advierte de que el fallo de este caso puede ser un aviso a las demás.