Sanchís abandona el intento de récord en la Vuelta a Mallorca por falta de viento

El récord de la Vuelta a Mallorca no es un desafío extremo, pero sí táctico. Ayer volvió a quedar demostrada la dificultad de circunnavegar la isla sin escalas con la retirada, a la altura de la Cala Sant Vicenç, del trimarán 'STP Rigging-Med', patroneado por el navegante océanico Juan Carlos Sanchís. En el momento del abandono quedaban más de 60 millas para terminar el recorrido y la intensidad del viento había bajado a no más de diez nudos. Al no existir la posibilidad real de superarlo Sanchís comunicó la retirada a las 19:32, después de 14 horas y 30 minutos de navegación intensa.