El Palma Futsal golea al Jumilla y se coloca quinto

El Palma Futsal se jugará la cuarta plaza de la clasificación en la última jornada tras ganar ayer al Bodegas Juan Gil Jumilla (8-4). Los mallorquines fueron muy superiores a un rival que plantó cara pese a contar con una corta plantilla y que fue a remolque en el marcador desde el primer minuto. El Palma es quinto a falta de un partido para el final de la fase regular y empatado a puntos con el Magna Guapea, cuarto, que ganó al Jaén Paraíso Interior.



Sobre el papel era un partido que había que ganar y se ganó en la pista. Durante la semana los jugadores dirigidos por Juanito se habían mentalizado de la importancia de jugar al mejor nivel pese a enfrentarse a un equipo ya descendido porque el rival no se jugaba nada y eso, a veces, te convierte en más peligroso. El partido se puso de cara a los cuatro minutos cuando Joan González, jugador mallorquín y ex del Palma, fue expulsado por ver dos tarjetas amarillas por dos faltas casi seguidas. El Palma aprovechó la superioridad para marcar el primer gol, obra de Favero tras una asistencia perfecta de Paradynski. Minutos después, Eloy Rojas se sacó de la chistera un obús para marcar el segundo con una gran acción personal definida de forma brillante.



El conjunto murciano marcó un gol para la esperanza aprovechando una mala salida de balón de Sarmiento, y Fernández marcó un gol que sirvió para no dejar su casillero en blanco. Los de Gea trataron de buscar el empate pero el Palma siguió con su guión y marcó dos goles más antes del descanso. El tercero lo marcó Paradynski de penalti y el cuarto Eloy Rojas.



La tónica fue la misma tras el descanso y hasta el final del partido y eso que no fue el mejor del conjunto mallorquín. No encontró portería con facilidad pese a la victoria holgada y tuvo ocasiones para ampliar la goleada. El dominio del Palma Futsal con el balón fue a más aprovechando el cansancio del equipo rival y la profundidad del banquillo balear.