Nuria Iturrios arranca como líder la tercera jornada del Mediterranean Open de Sitges

La mallorquina Nuria Iturrios, líder del Mediterranean Ladies Open que se disputa en el Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona), afirmó ayer que se encuentra "en un buen momento de juego" y que siente que puede hacer "muchas cosas".

"Me he divertido, que eso es lo importante. El campo estaba más fácil que ayer, sin viento, y como es corto viene bien a mi juego", explicó Iturrios tras entregar una tarjeta de 65 golpes que la situó al frente de la clasificación con -8 al final de la segunda jornada.

La mallorquina no cometió ni un solo fallo y completó el recorrido 6 golpes por debajo del par del campo al lograr seis birdies y 12 pares. "Confío en seguir encontrando mi juego, aunque me he dejado algún birdie por el camino", indicó Iturrios, quien, a sus 21 años, ya ganó un torneo del circuito profesional europeo (el Lalla Meryem Cup de Rabat en 2016) y es duodécima en la Orden de Mérito de 2017, el ránking de golfistas con más ganancias del año.

Otra de las protagonistas de la segunda jornada fue la también española Azahara Muñoz, que va de menos a más y que ayer se sobrepuso a un mal inicio para firmar una vuelta de -4 que la coloca en cuarta posición con 6 golpes bajo par.