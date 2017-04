Hachazo del Ca'n Ventura en Almería

El Ca'n Ventura dio un paso de gigante hacia el título de la Superliga Masculina tras derrotar a domicilio al Unicaja Almería, líder de la fase regular, y arrebatarle el factor cancha. La victoria, 2-3 en el tie-break, se forjó en un excelente trabajo coral del equipo mallorquín, que hoy (19:00 horas) vivirá el segundo asalto.



El arranque ya dejó entrever lo que iba a ser el encuentro: duro, intenso, igualado y emocionante. No defruadó a las expectativas y con el 3-1 inicial los almerienses parecían haber entrado mejor al duelo. Nada más lejos de la relidad: Jorge Fernández, Hage, Villena y Viciana se encargaron de recortar, empatar y complicar el partido al Unicaja. Pedra se sumaba a la fiesta y el Palma se veía con opciones al set. Pero Juanmi González y Szot se encargaban de evitar la sorpresa (25-23).



Igualdad máxima de nuevo en el segundo parcial, resuelto al final por el Ca'n Ventura gracias a la omnipresencia de Jorge Fernández, que anoche prácticamente tocaba todos los balones. Fran Ruiz, Hage y Villena golpearon también para asustar a la parroquia local (19-25). La tercera manga pareció un calco, tanto en el desarrollo del juego como en el marcador (19-25).



En el cuarto set, el Unicaja Almería sacó fuerzas para hacer frente a un Ca'n Ventura que rayaba a gran nivel, tanto en la recepción como en el saque. Además, con una lectura muy eficiente del juego y brillantes en el bloqueo. Además, los errores, por el riesgo que asumían en sus acciones, penalizaba al Almería. Aun así, fueron capaces de aguantar mínimas diferencias y pelear el triunfo parcial. El 24-24 reflejaba total igualdad en la cancha y finalmente los detalles decantaron el duelo hacia el 2-2 (27-25).



De infarto fue el quinto y definitivo set. El tie-break ofreció lo que la afición esperaba, con dos equipos lanzados a por la victoria, arriesgando en los remates y peleando en defensa al límite. Las ventajas fueron siempre del lado mallorquín (1-3, 7-10), pero hasta que Villena y Hage no pusieron el 11-13 en el luminoso no pareció abrirse el camino de la victoria. Un error en el remate del local Borja Ruiz le dio el triunfo al Ca'n Ventura, que asestó el primer hachazo en su camino al título.