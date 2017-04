El 'STP Rigging-Med' abandona su intento de récord de la Vuelta a Mallorca

El Récord de la Vuelta a Mallorca que organiza el Real Club Náutico de Palma no es, tal vez, un desafío extremo, pero si un gran desafío táctico. Hoy volvió a quedar demostrada la dificultad de la circunnavegación de la isla sin escalas con la retirada, a la altura de la Cala Sant Vicenç, en la Costa de Tramuntana, del trimarán 'STP Rigging-Med', patroneado por el navegante océanico Juan Carlos Sanchís, cuando trataba de superar la marca establecida en 2005 por la embarcación monocasco UCA en 2005.

En el momento del abandono quedaban más de 60 millas para terminar el recorrido y la intensidad del viento había bajado a no más de diez nudos. Al tratarse de un récord y no existir la posibilidad real de superarlo, no tenía sentido seguir.

Juan Carlos Sanchís comunicó la retirada a las siete y 32 minutos de la tarde de hoy, viernes 21 de abril, después de 14 horas y media de navegación intensa a bordo de un trimarán modelo Diam 24, de 7,5 metros de eslora y en el que la tripulación está constantemente en remojo.

El 'STP Rigging-Med' zarpó a las seis de la madrugada y con el amanecer ya avistaba el Cabo Blanco. A esa hora, el viento soplaba estable en torno a 15 nudos del NE. En esas condiciones el récord era posible. Sin embargo, el viento fue amainando a medida que el trimarán, tripulado por Sanchís, Juan Rosselló, Pere Antoni Ensenyat y Jonsie Seguí, fue acumulando millas. Al doblar el cabo de Capdepera y arrumbar el de Farrutx, los registros del anemómetro empezaban a ser preocupantes.

El tramo de las bahías de Alcúdia y Pollença fue más lento de lo esperado y doblar Formentor, en el extremo septentrional de Mallorca, se convirtió en un verdadero suplicio, según se deduce de las trayectorias que aparecen la carta náutica del seguimiento satelital de Sailing Control.

Según ha explicado Manu Fraga, director deportivo del RCNP, el Diam 24 es una embarcación que puede ser idónea para un desafío como el Récord de la Vuelta a Mallorca, dado que es muy resistente, "aunque es obvio que necesita más viento del que ha habido hoy". "Al principio de la travesía –ha añadido– ha hecho buenas medias de velocidad, de más de diez nudos, pero en cuanto ha bajado el viento ha resultado muy perjudicada".



Dos nuevos desafíos en trámite



Fraga ha informado de que el Real Club Náutico de Palma ha recibido dos nuevos desafíos que están en fase de tramitación por parte de un monocasco de 65 pies y un catamarán. "En cuando confirmemos que reúnen las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por las reglas del Récord de la Vuelta a Mallorca del RCNP anunciáremos los barcos y las fechas de salida, que podría ser conjunta si lo aceptan los desafiantes".