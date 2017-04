Primer paso a la gloria

Unicaja Almería y Ca'n Ventura Palma se miden esta noche (20:30 horas) en el primer encuentro de la serie final por el título de la Superliga Masculina, que se disputa al mejor de cinco partidos.



El conjunto andaluz, que tiene el factor pista por su condición de campeón de la fase regular, disputará en su cancha los dos primeros encuentros de la eliminatoria, que se dirimen hoy y mañana.



Ambos equipos arrancaron la competición como claros favoritos al título y, tras hacer los deberes en la fase regular de la Superliga Masculina, se verán las caras en la final para decidir el campeón de España.



En el caso del Unicaja Almería, pugnará por la que sería su tercera Superliga consecutiva. Por su parte, el Ca'n Ventura lo hará por la que sería la primera de su reciente trayectoria, título que le permitiría entrar en la historia como el primer equipo que consigue adjudicarse la máxima competición masculina en su primera temporada en la categoría.



Además, los jugadores que dirige Marcos Dreyer firmarían un doblete que satisfaría al presidente del club, Damià Seguí, que tras el ascenso a la máxima categoría confeccionó una plantilla para ser campeona y con el objetivo de ampliar su palmarés particular.



La plantilla de Ciutat se desplazó ayer a Almería, donde pernoctó y acabó de preparar los dos primeros asaltos de una final que promete grandes emociones.



Dreyer viajó con la plantilla al completo en busca de tocar el cielo con la guinda a una temporada para el recuerdo y que puede volver a poner a Mallorca en la cima del voleibol español. El objetivo del fin de semana es claro: conseguir al menos una victoria en el Moisés Ruiz de Almería para encarrilar una dura eliminatoria que se decidirá por detalles.



Ambos conjuntos se han mostrado intratables como locales en toda la campaña y eso dota de mayor valor a los partidos que van a disputar en casa. Un tropiezo puede ser definitivo y con esa idea se presenta el Ca'n Ventura en la pista almeriense, la de presionar al actual defensor del título para provocar un error que les permita tomar ventaja en la final.





Llabrés



En las filas del Unicaja Almería milita un jugador mallorquín, el líbero Toni Llabrés, que busca su cuarto título en la Superliga Masculina, todos ellos en el equipo 'ahorrador', y que sueña con levantar el título en Son Moix con su familia y amigos en la tribuna.



En cualquier caso, tanto el Unicaja como el Ca'n Ventura saben de la dificultad de la hazaña que persiguen desde hoy porque han demostrado la calidad de las dos plantillas en una serie final en la que no se vislumbra ningún favorito claro.