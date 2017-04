El Palma Futsal está obligado a ganar

La penúltima jornada de la fase regular se presenta con el Palma Futsal sin depender de sí mismo en la lucha por la cuarta plaza tras el empate de la semana pasada en Cartagena. En esta situación, los mallorquines necesitan ganar hoy (20:30 horas) al Bodegas Juan Gil Jumilla para seguir con opciones de alcanzar la cuarta plaza en el desenlace de la temporada regular la semana que viene.

El Palma Futsal es sexto en la tabla empatado a puntos con el Magna Gurpea, que tiene ganado el golaverage y es quinto, y a dos del Jaén Paraíso Interior, que ocupa la cuarta posición. Los baleares se enfrentan este tarde al colista en su pista y cerrarán la temporada el próximo viernes en Gran Canaria, mientras que los dos rivales por la cuarta plaza se enfrentan entre sí este viernes en Pamplona.



El Palma necesita ganar los dos partidos y esperar el fallo del Jaén y del Magna para alcanzar la cuarta posición. La última jornada los andaluces tampoco lo tendrán fácil ya que reciben al Barcelona Lassa, que se juega el primer puesto, mientras que los navarros visitan la pista del Peñíscola, que también lucha por la cuarta plaza y es séptimo en la tabla.



Enfrente estará el Bodegas Juan Gil Jumilla, equipo que ya ha descendido matemáticamente de categoría. Pese a la diferencia entre uno y otro en la clasificación y que los murcianos solo han ganado dos partidos este año, en el Palma recelan ya que ahora juegan sin presión y con la ambición de despedirse con una victoria.



"Estoy convencido de que no va a ser nada fácil porque Jumilla está demostrando que ante las adversidades están compitiendo y para ellos ganar en Palma le sirve de motivación", dijo el técnico Juanito. "Tenemos que estar muy concentrados y estar bien tanto en ataque como en defensa. Hay que saber leer el partido", añadió.



El técnico sabe que el equipo no depende de sí mismo para ocupar la cuarta plaza. "Si ganamos nuestros partidos, veremos qué hacen nuestros rivales que tienen enfrentamientos directos, seguramente algún resultado nos va a favorecer para conseguir la cuarta plaza. Nosotros vamos a mirar de ganar nuestros partidos primero, que estamos obligados, y luego ya veremos qué pasa en las demás canchas. Si nosotros ganamos nuestros partidos les obligamos a nuestros rivales a ganar los suyos y teniendo enfrentamientos directos, alguno tiene que caer. No quiero que nadie de mi plantilla mire el resultado de otro partido y de verdad nos miremos a nosotros"", reflexionó. Juanito enumera las prioridades del equipo para este desenlace liguero: "El primer punto es no quedar sexto. Tenemos que intentar evitar a los tres grandes la primera eliminatoria. Eso no quiere decir que, por eso, vayamos a pasar pero se equilibran más las fuerzas, pero nosotros tenemos que mirar a la cuarta plaza".



Por su parte, Tomaz Braga, desconfía del rival. "Va a ser un partido más complicado de lo que parece y tenemos que dar nuestra mejor versión porque tenemos que ganar el partido y mantener la forma para el play-off. Ganar los dos partidos es primordial y a ver si conseguimos la cuarta plaza, que es nuestro objetivo. Tenemos la obligación de ganar", dijo. Maico, autor de los tres goles ante el Cartagena, fue claro. "Tal vez nuestro mayor rival seamos nosotros mismos porque si entramos en la pista de que va a ser fácil empezaremos a tener opciones de perder. Tenemos que salir fuertes e intensos al partido. Así seguro que las opciones de ganar serán muy grandes", subrayó.