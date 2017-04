El Palma busca un triunfo que cierre el pase al play-off

El Palma Air Europa visita esta noche al Bàsquet Prat (21:00 horas) en una nueva oportunidad de cerrar su presencia en el play-off por el ascenso a la ACB. Un triunfo mallorquín certificaría definitivamente la clasificación, a no ser que el Actel Força Lleida logre vencer hoy por más de 29 puntos al Ourense Provincia Termal.



En cualquier caso, el Palma se centra únicamente en su partido para cerrar de una vez por todas el objetivo marcado a principio de temporada. Para este encuentro, Roger Fornas, que no ha entrenado en toda la semana por un proceso febril, es seria duda, mientras que Víctor Serrano ha arrastrado problemas en la espalda en los últimos días pero en principio estará a disposición del técnico Xavi Sastre.



El Palma se quiere reivindicar tras las dos últimas derrotas, ante Café Candelas Breogán y Unión Financiera Ovieda, para recuperar las buenas sensaciones que han predominado durante la segunda vuelta de competición.



Los de Sastre quieren culminar la fase regular con dos triunfos ante Prat y Tau Castelló para entrar en el play-off con las mejores sensaciones.



El primer paso es superar al conjunto barcelonés a domicilio en un encuentro decisivo para loos mallorquines, que afrontan el duelo con mayor tensión competitiva por su posibilidad de cerrar la ansiada clasificación.



Mientras, el Prat, con los deberes hechos, ya ha cerrado el objetivo de la permanencia y esta noche se despide de su afición sin presión alguna. La plantilla del filial del Joventut de Badalona es muy joven y, a la vez, talentosa.



El equipo lo completan jugadores más expertos y con renombre en la categoría como Pep Ortega o 'Piru' Ros, que esta misma semana anunciaba su retirada y que por tanto vivirá un partido especial.





Sastre no quiere confianzas



El técnico del Palma Air Europa, Xavi Sastre, no se fía del Prat, que ya no tiene nada en juego, y espera la mejor versión de su equipo para cerrar de una vez por todas la entrada en el play-off. "No sabemos si es bueno o no que ya estén salvados porque no sabemos qué Prat nos encontraremos. Nos podemos topar con un equipo que desde la relajación esté explendido o que ha disfrutado esta semana", señaló Sastre. En cualquier caso, el técnico destacó que el equipo tiene que hacer un esfuerzo para sumar la victoria. "Dependemos de nosotros, y esto es importantísimo. Sería importante ganar para poder estar una semana algo más tranquilos y volver a coger confianza, para preparar lo mejor posible el play-off. Desde el primer segundo tenemos que poner la sexta marcha y no me gustaría entrar en una dinámica negativa porque lo tenemos en nuestra mano", concluyó.