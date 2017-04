Nadal se pasea ante Zverev

Rafel Nadal ya está en cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, tercero de la temporada, después de batir con más facilidad de la prevista al alemán Alexander Zverev (6-1, 6-1). El argentino Diego Schartzman, que ganó al también alemán Jan-Lennard Struff, por 6-3 y 6-0, se medirá al manacorí en busca de la semifinal del torneo de Mónaco.



Igual que ocurrió en su debut contra Kyle Edmund, el nueve veces campeón en Montecarlo empezó como un ciclón y se apuntó el primer set en menos de media hora. Si el duelo contra el británico cambió y tuvo que pelear hasta el final, todo siguió rodando cuesta abajo ante un rival al que, inicialmente, se preveía más complicado.



En el día de su 20 cumpleaños, Zverev vivió una pesadilla en la que se mezclaron sus continuos errores y el buen tono de Nadal, escarmentado tras los vaivenes de su debut y reafirmando ante una de las grandes promesas del tenis mundial que el cambio generacional aún deberá esperar.



Y eso que el alemán le había puesto muy difíciles las cosas en los dos precedentes anteriores, primero en Indian Wells en 2016 (6-7, 6-0, 7-5) y más recientemente en el pasado Abierto de Australia, donde la contienda se alargó a los cinco sets (4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2). Esta vez no hubo partido y lo pagó la raqueta de Zverev, destrozada por su dueño cuando iba perdiendo por 6-1 y 3-0 en apenas 50 minutos de partido.



Las estadísticas de errores no forzados (14-34) y puntos totales ganados (59-33) ilustran la diferencia de un duelo decepcionante para los espectadores congregados en la Pista Rainiero III. Finalizó con una doble falta de Zverev, en línea con lo visto durante los apenas 68 minutos que duró el encuentro.





El último partido de hoy



Nadal se medirá hoy, en el último partido del día –el cuarto de la jornada, alrededor de las 18:00 horas (se puede ver por televisión en Movistar Deportes 2)– y en la pista central, a Diego Schartzman, verdugo del español Roberto Bautista en segunda ronda y que ayer alcanzó los cuartos superando (6-3, 6-0) al alemán Struff. El mallorquín mantiene un 2-0 ante el argentino en sus enfrentamientos directos: le ganó en 2013 en Acapulco (6-2 y 6-2) y en 2015 en el US Open (7-6, 6-3 y 7-5), las dos veces en pista dura.



La gran sorpresa del torneo hasta la fecha la protagonizó Albert Ramos, que eliminó al británico Andy Murray en una jornada en la que también se despidió el tenista suizo Stan Wawrinka, campeón en 2014.



Ramos, 24 del mundo y de 29 años, derrotó al actual número uno del mundo. Pero para lograr esa gran victoria tuvo que remontar una desventaja de 4-0 en el tercer set, en el que Murray tuvo incluso una bola para marcar el 5-1. Al final, el catalán doblegó al británico por 2-6, 6-2 y 7-5 en dos horas y 32 minutos, para alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo Masters 1.000.



por su parte, el serbio Novak Djokovic ganó al español Pablo Carreño por 6-2, 4-6 y 6-4 para meterse en los cuartos de final.