Jorge Lorenzo es "positivo" en Austin

Jorge Lorenzo (Ducati) se mostró optimista y "positivo" en el Gran Premio de Las Américas, que se celebra este fin de semana en el circuito de Austin (Estados Unidos), en donde confía mostrar las mejoras en su moto.



El piloto mallorquín, decimoctavo en la general del Mundial de MotoGP con solo cinco puntos, celebra la llegada a territorio norteamericano. "Por fin llegamos a Austin, el objetivo en el que llevo pensando desde el mismo instante en el que me caí en Termas de Rio Hondo. No hay tiempo para lamentarse sobre lo sucedido en Argentina", indicó Lorenzo.



"Aunque los resultados no nos acompañan, creo que hemos encontrado el camino para ir mejor, pero por una razón u otra todavía no lo hemos podido demostrar en condiciones de seco. Austin es un circuito precioso, donde aún no he conseguido ganar nunca, pero en el que Ducati, por ejemplo, ha estado en el podio en los últimos tres años", recordó el palmesano.



Así, Lorenzo considera que Austin es "un buen sitio" para cambiar la dinámica y ponerse "a prueba". "Con el objetivo de seguir con la evolución de la Desmosedici y continuar con mi adaptación de pilotaje. En el equipo somos positivos, estamos trabajando todos fuerte y estoy convencido que pronto cambiaremos esta mala racha", sentenció el tricampeó del mundo.