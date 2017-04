Nadal sufre para ganar en su estreno

Rafel Nadal empezó con trabajo la defensa de su título en el Masters 1.000 de Montecarlo, tercero de la temporada, después un exigente debut ayer frente al británico Kyle Edmund (6-0, 5-7, 6-3) y ahora le espera un escollo aún más difícil en octavos de final ante el alemán Alexander Zverev, verdugo de Feliciano López (6-0, 6-4). El encuentro empezará no antes de las 15 horas y será retransmitido por ' Movistar Deportes 2'.



Se presagiaba un estreno cómodo para el nueve veces ganador en el Principado, al menos tras lo visto en el primer set, que se apuntó con un 'rosco' en 29 minutos frente a un rival desarbolado al que nunca se había enfrentado en su carrera.



La inercia positiva alcanzó hasta el 2-1 con 'break' arriba del segundo set, momento en el que Edmund decidió que no había nada que perder y empezó a soltar el brazo. Esa agresividad, traducida al final de partido en 34 golpes ganadores -por 19 del balear-, originó una racha de tres juegos y dos roturas de servicio (2-4) que dejó entrever que el partido no sería tan corto. De hecho, acabaría durando dos horas y 17 minutos.



Nadal, que llevaba 17 días sin jugar desde la final perdida en Miami ante Roger Federer, se agarró la pista decidido a acumular el desgaste justo y aguantó hasta el 5-5, pero el número 45 del ranking mundial volvió a mostrarse inspirado para encadenar otros dos juegos y equilibrar el partido. En el último set, el diferencial de errores no forzados (16-44) y la mayor experiencia de Nadal en una de sus pistas favoritas acabó imponiendo la lógica, aunque el inglés sobrevivió hasta el 3-3. El cuarto cabeza de serie ya no permitió más desajustes y, tras la interrupción del juego por culpa de una paloma que quiso verlo de cerca, cerró el pase.



Su rival en octavos será Zverev, uno de los jugadores más prometedores del circuito y que cumplirá 20 años precisamente este jueves. Buena muestra de su talento dejó el joven talento alemán ante Feliciano López, al que despachó en menos de una hora, concretamente en 59 minutos. Zverev siempre ha puesto en apuros en Nadal.De hecho, el balear se ha impuesto en sus dos duelos precedentes ante el alemán en el circuito, pero en ambos casos tuvo que remontar y batallar hasta lograrlo, primero en Indian Wells 2016 (6-7, 6-0, 7-5) y más recientemente en el pasado Abierto de Australia, donde la contienda se alargó a los cinco sets (4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2).



La jornada dejó a los dos primeros favoritos, el británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic, con rivales españoles en octavos, porque Murray venció al luxemburgués Gilles Muller, por 7-5 y 7-5, salvando dos puntos de sets en el primer parcial. El de Dunblane se enfrentará con Albert Ramos, que derrotó al argentino Carlos Berlocq, por 6-2 y 6-2.



Otro español, Pablo Carreño, venció al ruso Karen Khachanov, por 6-4 y 6-4, y se ganó el derecho de ser el siguiente obstáculo de Djokovic. También avanzó a octavos, el suizo Stan Wawrinka, ganador en 2014, y también con problemas, ante el checo Jiri Vesely, por 6-2, 4-6 y 6-2.