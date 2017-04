El mallorquín Adrià Vera logra el billete para la final en salto del Europeo en Rumanía

El gimnasta mallorquín Adrià Vera consiguió ayer hacerse un hueco entre los mejores de Europa. Vera logró un billete para la final en salto del Europeo que se disputa en Cluj (Rumanía) y, junto al gimnasta español Ray Zapata, competirá el sábado en el día decisivo.



Las actuaciones del mallorquín y de Zapata fueron las grandes alegrías para la delegación española del equipo masculino, que no consiguió plazas para la final del concurso completo. Por aparatos, sólo ambos se hicieron un hueco entre los mejores. Vera se hizo con un hueco por muy poco. Acabó en la decimocuarta posición y se salvó de la criba por dos puestos. Con 14,079 se metió entre los 16 mejores de Europa. Por su parte, Zapata se exhibió en suelo y con una puntuación de 14,800 acabó en la primera posición de la clasificación por delante del rumano Marian Dragulescu y del israelí Alexander Shatilov, que lograron la misma puntuación: 14,466.



En el concurso completo, Néstor Abad y Rubén López no consiguieron acabar entre los 24 primeros, mientras que Joel Plata y Alberto Tallón, no sumaron para participar en sus finales.



Hoy, el equipo femenino, integrado por la gimnasta mallorquina Cintia Rodríguez, intentará clasificarse, tanto en aparatos como en el programa completo, para las finales de este fin de semana.