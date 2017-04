Nadal debuta hoy ante el británico Edmund en el torneo de Montecarlo

El mallorquín Rafel Nadal, cuarto cabeza de serie, inicia hoy, no antes de las 15 horas, su andadura en el torneo de tenis de Montecarlo ante el británico Kyle Edmund (Movistar Deportes), quien este pasado lunes doblegó en su estreno a su compatriota Daniel Evans.



El definitivo 7-5 y 6-1 emparejó en la segunda ronda a Kyle Edmund, de 22 años y número 45 del mundo, con Nadal, quien se vio exento de la primera fase por su condición de cuarto favorito. Éste será el primer partido entre el mallorquín y el británico, quienes hasta ahora no se han encontrado en el circuito profesional.



Por su parte, el serbio Novak Djokovic, segundo favorito, sufrió pero supo reaccionar a tiempo ante el francés Gilles Simon, al que se impuso por 6-3, 6-3 y 7-5, en 2 horas y 32 minutos, accediendo a la tercera ronda del Masters 1000 de Montecarlo. Tan mal lo pasó Djokovic, que vio como Simon (n.32 ATP), en el tercer, y definitivo, set, con ventaja de 5-4, sirvió para llevarse el partido. Pero se le agarrotó el brazo al francés. Si Djokovic supo reaccionar a tiempo, quien no lo hizo fue Tsonga, séptimo cabeza de serie, y que cayó ante Mannarino, que se impuso por 6-7 (3), 6-2 y 6-3.