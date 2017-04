El 'Get Away' conquista la Copa del Mediterráneo de Puerto Portals

La Copa del Mediterráneo Puerto Portals de la clase Dragón, disputada a lo largo del pasado fin de semana, registró la victoria del 'Get Away', barco liderado por el patrón Frank Berg.



Once embarcaciones participaron en la doble jornada de competición organizada por el Club de Regatas Puerto Portals con la colaboración de la Asociación Española de Dragones, la International Dragon Class y la Federación Balear de Vela, reuniendo a más de 30 deportistas de distintas nacionalidades.



El 'Get Away' se impuso en la clasificaciójn final de la Copa del Mediterráneo por delante del 'Wish', de la Royal Yacht Squadron; y el 'Capa' del Real Club Náutico de Palma.



La organización había previsto realizar tres mangas cada jornada, pero por condiciones meteorológicas, el sábado únicamente se disputaron dos, en las cuales la embarcación del patrón Poul Richard del 'Wish', quedó en primera posición, empatando con la embarcación 'Get Away' del patrón Frank Berg. El domingo el viento fue más favorable y se pudieron realizar tres mangas, llevándose a cabo, de este modo, un total de cinco pruebas.