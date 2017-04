Cristiano Ronaldo: "Lo único que pido al Bernabéu es que no me silbe"

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, aseguró que "lo único" que pide a la afición del Santiago Bernabéu es que no le "silbe", después de clasificar a su equipo para las semifinales de la Liga de Campeones con un 'hat-trick' ante el Bayern de Múnich (4-2), en un encuentro en el que el conjunto blanco "fue mejor" y "supo sufrir" durante los 120 minutos.

"Lo único que pido al Bernabéu es que no me silbe, porque siempre doy lo mejor en cada partido y aunque a veces no haga goles siempre intento trabajar y ayudar al Real Madrid", reconoció el ariete del Real Madrid al micrófono de Antena 3, tras el partido de cuartos de final de la 'Champions' en que los blancos superaron al Bayern de Múnich por 4-2.

"Sabíamos que teníamos que jugar muy bien o el Bayern nos iba a crear peligro, porque es un equipo que puede hacer goles en cualquier campo. Demostraron que son un gran equipo, pero jugamos muy bien y tuvimos varias oportunidades en el primer tiempo. En el segundo concedimos dos goles, pero estamos acostumbrados a sufrir y nos vamos todos muy contentos", declaró.

Respecto a la superioridad del conjunto merengue en los dos encuentros, tanto en la ida en el Allianz como este martes en el Santiago Bernabéu, el de Madeira afirmó que "el Real Madrid fue mejor". "Hacer seis goles contra un equipo como el Bayern de Múnich no es fácil. Así que merecimos pasar, estuvimos muy bien, el equipo supo sufrir y ya estamos en semifinales", manifestó.

Pese a la sufrida clasificación del conjunto que dirige Zinédine Zidane, el portugués explicó que se queda "con las cosas positivas". "El equipo ha estado muy bien y estoy muy contento por marcar tres goles", comentó sobre su importante 'hat-trick' ante los bávaros, que resultaron vitales para la clasificación blanca para semifinales.

Por último, sobre si se puede hablar ya en términos de 'Duodécima' Liga de Campeones del Real Madrid, el delantero rebajó la euforia aunque se mostró esperanzado. "Todavía no, es pronto, pero ojalá que sí", concluyó.