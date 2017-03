Verdasco, el ´aguafiestas´ de Nadal

El historial entre ambos es claramente favorable a Rafel Nadal. Quince victorias por solo tres derrotas es el balance del mallorquín en sus enfrentamientos con Fernando Verdasco, con el que se verá las caras esta noche (a partir de las 20.30 horas, C+ Deportes2) en la tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells. Pero la historia reciente de sus duelos es mucho más igualada, con dos triunfos para cada uno en sus últimos cuatro partidos. Y con algún disgusto serio para Nadal.

La última vez que se vieron fue, precisamente, en la última edición del primer Masters 1.000 de la temporada, con victoria para Nadal por dos sets a cero. El primer set fue un paseo para el campeón de catorce grandes, 6-0, pero el segundo fue mucho más ajustado, adjudicándoselo Nadal por 7-6(9) y después de que levantara cinco pelotas de set en la muerte súbita.

La penúltima vez que se han visto las caras de las dieciocho ocasiones que se han enfrentado ha sido la de peor recuerdo para Nadal. Fue en su debut en el Abierto de Australia del pasado año, en el que Verdasco, de 33 años, se impuso en cinco sets, por 7/6,4/6, 3/6, 7/6, 6/2 en casi cinco horas de partido. Fue un duelo épico, que se decantó por detalles. Pero uno no pasó desapercibido. El madrileño, que se presentó a aquel partido como el 47 del mundo, dio 90 golpes ganadores por 37 de su rival, que desperdició un 6/5 y 0-30 (a dos pelotas de partido) en el cuarto set. Fue la segunda vez en su carrera que perdía en la primera ronda de un Grand Slam, tras Wimbledon 2013. Verdasco acusó el esfuerzo en el siguiente partido y cayó ante el israelí Sela en segunda ronda. Nadal no buscó excusas tras la dolorosa derrota, pero se quejó de las pelotas. "Las bolas han cambiado un poco y ahora son más huecas. Las pelotas son menos vivas. Hace unos años la bola salía muy rápida del cordaje al golpear, ahora no", comentó.

La meteórica eliminación en el primer grande de la temporada provocó un pequeño seísmo en el equipo, hasta el punto de que su tío Toni llegó a plantear en voz alta que si él era el problema no supondría un obstáculo. "Si uno tiene que hacer un cambio, lo tiene que hacer. Entiendo que en el mundo del deporte lo que va por delante son los resultados", comentó el mentor del campeón.

Medio año antes de esta enorme decepción, Nadal se impuso por dos sets a uno en el torneo de Hamburgo. Tras ceder la primera manga por 6-3, barrió de la pista al madrileño en las dos siguientes, por un doble 6-1.

La segunda de las tres derrotas encajadas por Nadal ante Verdasco llegó en el torneo de Miami de 2015, por 6/4, 2/6, 6/3. El manacorí buscaba su primer título en Miami tras once participaciones y cuatro finales (2005, 2008, 2011 y 2014), todavía hoy una asignatura pendiente en su brillante carrera. Era la época en que jugaba con ansiedad, lo que se reflejaba en la pista. "Estoy jugando con muchos nervios en demasiados momentos, los momentos importantes", comentó tras la derrota.

Con estos recientes precedentes acude Nadal a su cita con Verdasco, un rival al que siempre ha respetado, pese a que su primera derrota ante este jugador no llegara hasta 2012 después de un gran número de enfrentamientos.

Verdasco, en la actualidad el número 26 del ránking, llega a la cita de hoy tras derrotar al francés Pierre-Hugues Herbert por 7-6(5) y 6-1. El madrileño se complicó muchísimo la primera manga después de que, con 5-4 y el servicio a su favor, desperdiciara tres bolas de set y viera reducida su ventaja hasta llegar al 'tie-break', donde Verdasco remontó un 5-2 adverso y se impuso 7-5. Nadal pasó sin problemas ante Pella, por lo que llega más fresco.