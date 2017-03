El Palma Futsal se va de Copa

La plantilla del Palma Futsal se conjuró ayer en un acto en el Nova Beach Park de la Playa de Palma justo antes de afrontar la Copa de España que se disputa desde el jueves en Ciudad Real. Esta competición es el nuevo reto de los mallorquines, que aspiran a superar a ElPozo Murcia (19 horas) en los cuartos de final para que esta plantilla consiga un nuevo hito en el club, como sería llegar por primera vez a las semifinales de este prestigioso torneo. "El gran reto es volver a entrar en la historia del Palma Futsal, los jugadores saben que de pasar esta eliminatoria serán los primeros en pasar los cuartos de final", asegura el técnico Juanito.

Eso sí, el primer rival del Palma será un equipo que tampoco se le da bien a los baleares, ElPozo Murcia, que fue su verdugo en la final de la pasada Copa del Rey. "El azar nos está dando que muchos partidos importantes tengan que ser contra ElPozo y por detalles se nos van los partidos, pero un día nos tiene que tocar. Para nosotros es complicado jugar con ElPozo, pero estoy seguro de que ellos tampoco están contentos de que les haya tocado jugar contra nosotros", explicó el director deportivo del Palma, Jose Tirado.

El club se marca el objetivo único de superar al conjunto murciano en los cuartos de final porque cualquier distracción respecto al partido del jueves puede entorpecer la meta del equipo. El presidente del Palma, Miquel Jaume, también recuerda los malos precedentes ante ElPozo Murcia, pero está convencido de que su equipo tendrá opciones de seguir haciendo historia si son "valientes" porque la Copa de España "es la competición de las sorpresas y puede pasar cualquier cosa".

En las filas palmesanas se encuentra un jugador que ya sabe lo que es ser campeón de la Copa de España, se trata de Eloy Rojas, que en 2015 se llevó el título con el Jaén Paraíso Interior en el mismo escenario en el que se disputará este fin de semana la edición de esta temporada. "Solo tenemos que pensar en el partido del jueves y luego ya se verá lo que viene. Si te pones a mirar lo demás te olvidas un poco del primer partido", advierte el ala. El presidente explica que el Palma Futsal tiene que elevar su nivel para competir con más posibilidades ante los tres grandes equipos del fútbol sala nacional. "Se trata de cada vez acercarnos más a los equipos grandes para conseguir algún título. Es difícil porque son equipos poderosos con presupuestos elevados y con plantillas acostumbradas a jugar partidos importantes. Esta es nuestra tarea y es la progresión que tiene que seguir el Palma", considera Miquel Jaume.



Calendario

El cuadro del Palma es de vértigo. Los isleños podrían tener que tumbar a ElPozo, Barça y Movistar Inter para alzarse con el título. Los isleños se estrenarán el jueves en el partido que abrirá el torneo ante el conjunto murciano y, de ganar, se cruzarían en semis al ganador del Magna Gurpea Navarra y Barça Lassa. Movistar Inter, que está en la otra parte del cuadro, sería un hipotético rival en la gran final. En cualquier caso, el Palma Futsal no piensa en estos estamentos porque su filosofía es la del "paso a paso".

El Palma Futsal no quiere renunciar a nada pero tanto jugadores, cuerpo técnico y directiva están mentalizados de que el partido más importante es el del jueves de cuartos de final ante ElPozo Murcia y nadie quiere hablar más allá de esta cita. "Nuestro objetivo, a día de hoy, es ganar el primer partido", reitera Tirado. En la plantilla el partido del jueves no es un partido de cuartos de final, sino que es la gran final del equipo. "Hay que pensar como una final. Es ElPozo y si no juegas como una final al 200 por cien no vas a ganarle", considera Eloy Rojas.

El Palma viaja a Ciudad Real con la baja de Attos mientras que ElPozo no podrá contar con Cardinal y si lo podrán hacer con el mallorquín Miguelín y Andresito, que llegan mermados físicamente. En cualquier caso Juanito considera que las bajas no serán "decisivas" e incluso preferiría que estuvieran todos los jugadores. "Prefiero que estén todos para que nadie tenga excusas cuando ganemos a ElPozo", concluye un Juanito convencido de las posibilidades de su equipo ante una cita de este calibre.