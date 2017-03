Mario Mola inicia la defensa de su título mundial en Abu Dabi

Mario Mola, último campeón del mundo de triatlón, inicia hoy (12:55 horas) la defensa del título en Abu Dabi, donde busca repetir victoria. "El objetivo llegar a la última prueba de las Series Mundiales –en Rotterdam, Holanda– con opciones de ganarlo", aseguró el mallorquín desde el emirato del Golfo Pérsico. Asimismo, Mola declaró que "es de esperar que esté a un gran nivel" el gallego Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de la historia, que regresa a una prueba de las 'World Series' tras la lesión que lo dejó fuera de los Juegos de Río. " Será muy difícil batirle", explicó el mallorquín.

Mola, de 27 años, aterrizó contento en Abu Dabi. "Creo que llego en un buen momento. Es el comienzo de la temporada y hay mucho que hacer y trabajar aún, pero en invierno ha ido todo muy bien. Sin contratiempos, sin lesiones o enfermedades. No hay excusas en cuanto a la preparación", indicó. "Sólo la incógnita de saber cómo llegan los rivales y cómo voy a estar para competir a los ritmos a los que se va a ir", precisó.

"Es cierto que históricamente Abu Dabi es una carrera que se me ha dado siempre bien. Por lo general ,he sido capaz de competir bien a principios de temporada. Y ojalá que pueda estar, como mínimo, a un nivel similar al que he competido aquí estos años anteriores", explicó.

Mola, que lleva cuatro años seguidos en el podio, también metió en el grupo de candidatos al título al talaverano Fernando Alarza, de bronce en las Series Mundiales de 2016. "Después del gran año pasado que hizo, hay que tenerlo muy en cuenta", comentó Mola, cuya novia, la gerundense Carolina Routier, era ayer la única española que competía en Abu Dabi, clasificándose en el puesto 24.



Muchos rivales

"Luego están los que ya han competido este año, como los surafricanos (Henri Shoeman, bronce en Río 2016, y Richard Murray,cuarto en Copacabana y oro mundial de duatlón), que estuvieron a un gran nivel en Ciudad del Cabo (Suráfrica)", manifestó Mario Mola, que el año pasado capturó la corona mundial con cuatro victorias: a la de Abu Dabi añadió las de Gold Coast (Australia), Yokohama (Japón) y Hamburgo (Alemania).

"Y también el francés Vincent Luis, que vuelve a competir después de muchos meses. Al final, hay cincuenta; y no hay que dejarse a nadie, porque habrá gente que, en determinadas circunstancias de carrera buscará sacarle el mejor partido posible", agregó.

"El objetivo principal es disputar el campeonato del mundo y llegar a la última prueba, en Rotterdam, con opciones de pelear por el título". "Y ojalá que, como sucedió el año pasado, dependiendo de mí mismo", declaró. "No va a ser para nada fácil", concluyó el campeón del mundo.