Enésima final para el Baleares

Con un pírrico bagaje de un punto sumado de los últimos seis en juego, al Atlético Baleares ya no le queda otra que afrontar partidos como el de esta tarde (17:30 horas, campo Antonio Puchades), frente a un Valencia Mestalla que es rival directo en la lucha por entrar en puestos de promoción, como si de una final se tratase.

Incluso el empate no le es válido a un equipo blanquiazul al que le interesa recortar distancias en la clasificación respecto a la zona de play-off de ascenso. Cabe recorar que el Atlético Baleares ahora está séptimo en la clasificación con 38 puntos, a seis de la cuarta plaza que ahora ocupa el Badalona –44– y a siete del rival de hoy.

Por todo ello, el equipo blanquiazul no debe fallar en la jornada de este fin de semana. Y saben que los chés no serán ni mucho menos una perita en dulce, como ya demostraron en su visita a Son Malferit en la primera vuelta. Un gol de Malik salvó a los de Christian Ziege de un daño mayor frente a un rival que por aquel entonces lideraba con brío el grupo tercero de la Segunda División B.

El técnico valenciano, Curro Torres, podrá tener a punto a su gran referencia ofensiva, el canario y exmallorquinista Aridai Cabrera, que con 10 goles es el máximo artillero del equipo.

Junto con Quim Araujo (exjugador del Eldense), ambos aportan a sus 29 años el plus de veteranía a un equipo joven y que juega muy bien la pelota; un once además que desde que perdió el pasado 15 de octubre en su campo, frente al Mallorca B, no conoce lo que es la derrota como local, sumando 17 de los 21 puntos en juego.



"Es un partido muy importante"

Dada la trascendencia del encuentro, jugadores y cuerpo técnico blanquiazul desplazados a la capital del Turia reconocen que "no se puede fallar". Para el entrenador Christian Ziege, el partido de esta tarde tiene importancia capital, al ser el Valencia Mestalla un rival directo. "Es un encuentro muy importante para nosotros, ya que si ganamos estaremos más cerca de nuestro objetivo. Si empatamos o perdemos, será mucho más difícil para el equipo", apuntóel alemán.

Por su parte, el capitán Esteban Muñoz se mostró contundente: "Después del partido contra el Valencia Mestalla sabremos realmente si podemos luchar por algo o no. Es una final, si perdemos nos vamos a 10 puntos y si ganamos nos acercamos a cuatro, el empate no nos sirve de mucho".