El Can Ventura avanza sin fisuras

El Can Ventura presentó ayer sus credenciales al título de la Copa del Rey en un estreno arollador de los isleños, que se impusieron por tres sets a cero al Río Duero Soria en menos de una hora y media de partido. Los pupilos de Marcos Dreyer accedieron a las semifinales tras dar una excelente imagen y esta tarde se medirá al Unicaja Almería (17:30 horas) por un hueco en la gran final del domingo.

El Can Ventura mostró su superioridad desde el arranque del partido y no dio opción al Soria, que sólo pudo plantar cara a los mallorquines en la segunda manga. Los baleares salieron con todo a la cancha del Pabellón Europa de Leganés y encarrilaban el primer punto del encuentro con un parcial inicial de 12-5, que dejaba a las claras las intenciones del Can Ventura.

El Soria no se vino abajo y peleó el primer punto hasta el final, aunque no llegó a tiempo para luchar por un primer set que fue para el Can Ventura (25-19).

Más problemas tuvieron los hombres de Dreyer en la segunda manga. El Río Duero conseguía un 2-6 inicial que obligaba al Can Ventura a jugar a remolque hasta que un blockout de los sorianos ponía por primera vez por delante a los mallorquines (22-21).

Desde ese momento los de Ciutat no cedieron la iniciativa y, tras disfrutar de tres puntos de set, Víctor Viciana forzaba un blockout para cerrar el segundo parcial (28-26).

La tercera manga fue muy similar a la primera y no tuvo más historia que la de un Can Ventura que salió con todo lo que tenía para abrir brecha desde el principio y evitar que sus rivales entraran en el partido. Los de Dreyer conseguían un parcial de salida de 6-1 para dejar tocados psicológicamente a sus adversarios, que veían la remontada como algo imposible. La ventaja se fue ampliando hasta llegar a los diez puntos de diferencia tras dos bloqueos de los brasileños Guilherme Hage y Alberto Pedra (17-7).

El Can Ventura no bajaba el listón y cerraba el partido con solvencia y con un ace de Víctor Viciana (25-16).



Una final adelantada

El próximo escollo para el Palma será el líder de la Superliga Masculina, el Unicaja Almería, en una semifinal de alto voltaje. El duelo, una final adelantada, será a las 17:30 horas, con el último precedente entre ambos en la mente, que acabó con remontada balear tras ir perdiendo por 0-2.

La otra semifinal la disputarán el Ushuaïa Ibiza y el CV Teruel, que también se impuso por tres sets a cero en la eliminatoria de cuartos de final ante el Fundación Cajasol Juvasa.