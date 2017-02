El Palma Air Europa recibe a un Barça B muy reforzado

El Palma Air Europa afronta hoy en Son Moix, a partir de las 18:00 horas, uno de esos partidos trampa. El equipo mallorquín recibe la visita del Barça B, colista de la categoría pero que llega a la cita reforzado moralmente tras los fichajes de los dos mejores jugadores de la Liga: el alero dominicano Peña (28 años, 1'98) y el pívot ucraniano Herun (22 años, 2'13).

Xavi Sastre, técnico mallorquín del Palma, podrá contar con toda la plantilla para hacer frente al filial del Barça y con el objetivo de encadenar su cuarta victoria,la que le ha permitido reintroducirse en la zona de play-off. "No nos enfrentamos al último clasificado, ya que cuenta con los jugadores que han fichado, el mejor pívot de y el mejor alero de la LEB, reforzado con Víctor Sada y Kurucs (alero, 19 años, 2'03), que no estaban en la primera vuelta y ahora es otro equipo", alertó. "Tienen jugadores con físicos extraordinarios y con mucho talento. Tendremos que mover muy rápido el balón, estar muy intensos y, sobre todo, buscar que no nos cojan al contraataque y nos hagan daño en el rebote ofensivo", concluyó.