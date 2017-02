El Baleares se prohíbe fallar

Con el margen de error más que superado en su pelea por el 'play-off' de ascenso, no le queda otra al Atlético Baleares que derrotar hoy (12:00 horas, Son Malferit) a una Llagostera que en la primera vuelta superó a los blanquiazules por la mínima (2-1) en Palamós, pero que no dejan de ser una de las grandes decepciones de la competición. Y es que los de Oriol Alsina, por plantilla y presupuesto, estaban señalados como uno de los favoritos de cara a la lucha por el ascenso. La realidad de los catalanes es bien distinta a la inicialmente soñada –decimoquintos, a un punto del 'play-out' de permanencia- y mostrándose como un auténtico desastre cuando juegan lejos de su estadio.

Las estadísticas no mienten: nueve derrotas, dos empates y tan solo dos triunfos –frente a Gavà y Sabadell– jalonan la trayectoria de un Llagostera que ahora mismo solo piensa en la permanencia. Por estadística, tendencia y situación deportiva, parece claro que el Baleares no debería fallar frente a una de las decepciones del campeonato.

Vuelven Vich y Becchio

Para este encuentro, en el que los tres puntos son más que vitales, Christian Ziege recupera a Joan Vich tras cumplir su partido de sanción por tarjetas, y también al lesionado Lucciano Becchio, que al menos irá convocado. Quienes no llegan a tiempo son Uche y Tete Morente, que se perderán este partido por no estar al cien por cien a nivel físico.

Y precisamente, para uno de los que vuelven, Luciano Becchio, el partido es capital. No caben más errores. "Obviamente en casa no hay que dejar escapar puntos. Hay que ir con todas como salimos ante el Barcelona B", indicó.

"Hay que presionar y tratar de sacar los tres puntos porque en casa hay que ganar sí o sí", afirmó al tiempo que valoró su estado físico. "Me encuentro bien, he hecho un trabajo duro durante estas semanas y he vuelto fuerte y con ganas", aseveró el atacante de la localidad argentina de Ciudad de Córdoba.

Por su parte, uno de los goleadores de la escuadra blanquiazul, Rubén Jurado, habló en los mismos términos que Becchio. "El de este domingo es un partido muy importante, y hay que sacar los tres puntos sí o sí. Hay que darlo todo como hicimos ante el Barcelona B, y espero que la afición nos ayude a conseguirlo", subrayó.

La plantilla espera que la grada de Son Malferit vuelva a ser el jugador 'número 12' para empujar al equipo a la consecución de una victoria estratégica.