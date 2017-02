David Bustos renuncia al Nacional en pista cubierta de Salamanca

Bustos junto a su ya extécnico Toni Roig en Can Misses.

David Bustos será uno de los grandes ausentes en el Campeoato de España en pista cubierta que se celebra este fin de semana en Salamanca. El olímpico mallorquín, que ha vivido un invierno complicado en forma de lesiones y enfermades tras decidir trasladarse a vivir de nuevo a Santander, tenía la intención de pelear por conseguir la marca mínima para el próximo Europo (del 3 al 5 de marzo en Belgrado, Serbia) en el 1.500, pero ha tenido que renunciar por cuestiones de salud.

Sí estarán en esta cita Caridad Jerez, ya con mínima europea en 60 vallas femenino, y el sevillano Manuel Olmedo, aunque el atleta con ficha de la Federación Balear también ha renunciado al 1.500 y correrá el 800.

El técnico ibicenco Toni Roig no seguirá entrenando al atleta mallorquín David Bustos, que el pasado verano se proclamó subcampeón de Europa de los 1.500 metros y fue olímpico en Río de Janeiro. Ambos confirmaron que el motivo principal de la separación de sus caminos se debe a que ha cumplido el compromiso inicial que tenían y también recalcaron que no ha habido ningún tipo de desencuentro.

"Nuestro acuerdo llegaba hasta la pista cubierta de 2017", señaló Roig, que también aclaró que el deportista mallorquín ha "iniciado un proyecto de vida en Santander" y que como técnico no puede "entrenarlo a distancia".

"Nuestra relación es muy buena, de una amistad casi familiar. Yo estaré para ayudarlo en lo que él quiera", comentó Toni Roig.

Bustos aseguró que "al acabar el año olímpico" regresó a Cantabria. "Empezamos a entrenar a distancia, pero vimos que lo mejor era buscarme un entrenador", declaró el atleta, que aún no ha encontrado al sustituto del preparador pitiuso, para el que tuvo palabras de elogio. "Entrenando con Toni me han ido muy bien las cosas y sé que podré consultarle cuando tenga dudas", manifestó el mallorquín, que no participará en las principales competiciones de pista cubierta tras un invierno con varios problemas físicos. El atleta aseguró que ha sufrido "dos gripes, una gastroenteritis y una rotura del bíceps femoral". Por tanto, su objetivo ahora es "descansar para entrenar para el verano".