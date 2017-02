El Instituto de Fertilidad busca el milagro ante el Alcobendas

Con las sempiternas ausencias de Patricia Soler y Paula Charro (salvo sorpresa de última hora) afronta hoy el Instituto de Fertilidad, a partir de las 12:30 horas, un duelo en teoría imposible en el pabellón Toni Servera de s'Arenal frente al Pacisa Alcobendas, líder del grupo B, y llamado a luchar hasta el final por el ascenso a Liga Femenina.

La dinámica tan negativa que arrastra el equipo de Carlos López –cuatro derrotas consecutivas– no invita ni mucho menos al optimismo. Y eso que las madrileñas no vendrán en su mejor momento, ya que han encajado dos derrotas seguidas que han provocado que la parte alta de la clasificación sea un pañuelo. Además, no debe descuidarse el cuadro mallorquín, ya que el triunfo del Valencia sobre el Picken Claret deja la zona de descenso más comprimida que nunca.