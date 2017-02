Xavi Sastre: "Es un partido clave y que está marcado en rojo"

El técnico del Palma Air Europa, Xavi Sastre, afronta el partido con la preocupación y la motivación que supone un duelo de esta importancia. "Es un partido clave y que está marcado en rojo", según afirmó el entrenador, para las aspiraciones del conjunto mallorquin, aunque no deja de lado la importancia de conseguir ganar el average ante el Araberri si no se puede sumar el triunfo. "Es importante ganar, que es nuestro objetivo; y si no, perder de menos de siete puntos. Si ganamos tendremos todavía más fuerzas para pensar en el objetivo del play-off", manifestó. El preparador mallorquín espera un Araberri complicado que defienda con intensidad. "Tenemos la dificultad de que jugamos fuera y que ellos saldrán a matar. Tienen un peligro en defensa porque son agresivos y tienen dos jugadores que meten veinte puntos de media y los demás no son mancos", explicó el técnico del Palma Air Europa.