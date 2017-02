Aleix Vidal, lesionado tras una entrada de Theo

El jugador del FC Barcelona Aleix Vidal padece una "lesión grave" en el tobillo derecho, según explicó su entrenador Luis Enrique Martínez, tras el partido ante el Deportivo Alavés (0-6) en el que sufrió una entrada de Theo Hernández.

"Es algo grave, pero hay que esperar a que los médicos lo analicen. Lo que está claro es que no es nada bueno", avanzó el técnico blaugrana en rueda de prensa. "Al partido le ha sobrado la última media hora para ambos equipos", añadió el preparador asturiano.

"Marcho con sensaciones muy buenas en lo que concierne a lo futbolístico y a la imagen del equipo, pero fastidiado por la lesion de Aleix por cómo se produjo, por lo que siginifica para él y el sentimiento que tienen todos los jugadores por ver una lesión grave del compañero", espetó Luis Enrique.

A la espera de las primeras evaluaciones médicas, el entrenador del Barcelona pididó a la familia, a "todos", "animarle porque se va a recuperar pronto y está muy bien rodeado", finalizó Luis Enrique.

Theo Hernández pidió "perdón" por esa acción, pero dejó claro que no tuvo intención de hacer daño al jugador del equipo azulgrana. "Doy primero al balón y tiene el pie de apoyo apoyado", señaló en declaraciones a Bein. "No le he visto, solo le pido perdón y ahora veré qué tal está", añadió.