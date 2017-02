Lluís Mas se presenta con el Caja Rural en su inicio de temporada más difícil

El mallorquín Lluís Mas participó ayer en la presentación oficial del equipo Caja Rural para la temporada 2017, en la que será la cuarta campaña consecutiva del ciclista de Ses Salines en sus filas. Un deportista que sigue de baja laboral desde su grave accidente en agosto, tras la cuarta etapa de la Vuelta a España. Una situación que espera revertir a final de mes, en la visita a la médica que resta.

"Estoy contento de estar de nuevo entre mis comañeros tras unos meses muy difíciles", comentó Lluís Mas desde Pamplona, recordando las secuelas físicas que le ha dejado las consecuencias de su grave caída. Especialmente una ciática que le dejó inoperativo desde finales de octubre hasta Navidad. "Este último mes he recuperado muchas sensaciones, aunque todavía no puedo llegar a las cuatro horas de entrenamiento diario. No sé cuando podré ser de nuevo competitivo", asume el batallador rodador.

Por su parte, los responsables del Caja Rural defendieron ayer que vuelven a los "orígenes" del equipo navarro, con una plantilla renovada, en la que mezcla ciclistas "jóvenes y veteranos" con la esperanza de "poder realizar un bonito año". Así lo ha indicado su director, Eugenio Goikoetxea, quien subrayó que tiene "buenas sensaciones" en este inicio de la temporada. "Sabemos que hemos tenido bajas importantes de corredores que han dado el salto a Pro-Tour y que lo que hemos hecho en 2015 y 2016 es muy difícil, pero estamos ante una temporada ilusionante", afirmó.

Igualmente, el director del Caja Rural calificó de "equilibrada" su plantilla: "Volvemos a los orígenes del Caja Rural que hemos visto en 2013 y 2014". "Una plantilla joven, en la que hemos bajado bastante la edad media y tenemos las esperanza de que estos chavales jóvenes den un paso adelante. Con mezcla de corredores veteranos, esperamos ofrecer una bonita temporada", adelantó.