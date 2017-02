El delantero de Ciutadella Sergi Enrich amplía su contrato con el Eibar hasta 2019

El Eibar amplió ayer el contrato del futbolista menorquín Sergi Enrich una temporada, hasta el 30 de junio de 2019, según informó el club guipuzcoano de Primera División. El delantero firmó ayer la extensión de su relación contractual y hoy ofrecerá una rueda de prensa junto a Fran Garagarza, director deportivo azulgrana. Sergi Enrich, formado en el Mallorca, en el que debutó en Primera División, se ha quedado en el Eibar a pesar del interés del Fulham inglés, que quiso ficharle a finales de enero, cuando estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de contrato (10 millones de euros) a plazos y en 4 años. Sin embargo, como el club eibarrés no tiene deudas económicas y no quería debilitarse deportivamente, no negoció su venta. En agosto de 2016 el Eibar ya había dado calabazas al Fulham cuando se interesó por el jugador. En su primer intento por ficharle, los londinenses sólo ofrecieron la mitad del dinero que daban en enero. El 31 de enero tanto el Eibar como el jugador llegaron a un principio de acuerdo para mejorar el contrato y prolongarlo una campaña más, elevando también la cláusula de rescisión.