El Air Europa envía el 'caso Sans' al Tribunal Administrativo del Deporte

El Palma Air Europa sigue adelante con su reclamación por la supuesta alineación indebida del Unión Financiera Oviedo por la participación de Agustí Sans en el encuentro que les enfrentó a los carbayones y ayer mismo presentaron el recurso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Tras la negativa de los comites de Competición y de Apelación de la propia Federación Española de Baloncesto, el Palma ha decidido seguir adelante en su reclamación de que el menorquín no podía jugar ese partido por haber disputado otro encuentro de esa misma jornada en las filas del Actel Força Lleida. Desde el club esperan que la resolución no tarde más de dos meses y llegue antes de acabar la competición y, en caso de prosperar su recurso, se les dé el partido por ganado. En caso de que el fallo del TAD vuelva a ser negativo para los intereses del Air Europa, al conjunto mallorquín sólo le faltaría acudir a la Justicia Ordinaria, que tiene un procedimiento más lento que impediría que la resolución llegara antes de que acabar la competición. En cualquier caso, el Palma no tiene intención de desistir en busca de que se les dé la razón en este conflicto.