Simeone: "Nos vamos con la cabeza alta"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado este martes tras quedar eliminado por el FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, con el 1-2 de la ida en Madrid y el 1-1 del Camp Nou, que se va "absolutamente orgulloso" de su equipo por lo visto y contento por un esfuerzo que espera que se siga viendo en lo que queda de temporada en LaLiga y la Liga de Campeones.

"El año pasado nos tocó perder aquí con 9 y me fui sintiendo que algo bueno podía venir, esta vez lo mismo. Cuando uno cae derrotado de esta manera crea algo importante en el equipo. En LaLiga tenemos lucha por avanzar, y en la 'Champions'. No es fácil reponerse después del golpe que hemos recibido, me gustaría haber estado en la final pero me voy absolutamente orgulloso", aseguró en rueda de prensa.

Además recalcó que le gustaron "muchas cosas" de su equipo, al que vio cerca de ganar. "La jugada de Carrasco fue determinante, el momento clave del partido. Y al final, con un arrebato clásico de Copa de los que entusiasman a los hinchas. La Copa es fantástica, no estás fuera y siempre tienes posibilidades, no hay que bajar los brazos hasta que termina el partido", comentó.

De todos modos felicitó al Barça "por manejar todo muy bien" y ser superior en cuanto a goles. "Sobre todo fueron superiores en los números y en el fútbol ante todo cuentan los números y fue superior porque hizo un gol más que nosotros", lamentó.

"Nos podemos quedar fuera pero con la cabeza alta, con la fortaleza de saber que quedan tres meses fantásticos y ojalá podamos mantener esto que hicimos en la segunda parte de la ida el otro día y los 90 minutos de hoy. Ojalá sea un paso importante para los tres meses que quedan", se sinceró el técnico.

Y es que se mostró satisfecho con el juego de los suyos. "En todo el partido vi opciones, tuvimos minutos muy buenos con ocasiones de gol, el equipo presionó bien y buscó hacer daño. Me voy con una sensación de orgullo, después de cinco años seguir compitiendo de la manera que lo hacemos no es tan fácil y ante las circunstancias del partido el equipo puso alma y corazón y jugó una eliminatoria con pasión", manifestó.

Por otro lado no quiso entrar a valorar las posibles acciones polémicas por decisiones arbitrales en un partido que tuvo de todo, hasta tres expulsiones. "Ustedes ven todo, no hace falta que me pregunten. Ustedes ven todo, nosotros hablamos de fútbol y ustedes de lo que normalmente hablan", señaló.