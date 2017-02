El Air Europa avista el play-off

El Palma Air Europa sumó su quinta victoria consecutiva en el Palau Municipal d'Esports tras imponerse al Magia Huesca (79-72) y se acerca a una sola victoria del play-off. Uno de los datos del partido fue el gran debut de Robertas Grabauskas, que anotó once puntos.

Al Palma le costó entrar en el partido en ataque pero la aplicación defensiva le permitía mantenerse cerca del rival. Un triple de Carles Bivià sobre la bocina cerraba el primer capítulo con un ajustado 17-20. Esto le dio alas a un Palma que entró en el segundo cuarto como un tiro. Mockford acribillaba al Huesca desde la línea de tres puntos y lideraba dos parciales seguidos que conseguían superar la barrera de diez puntos de diferencia, aunque Fontet se encargaría de reducirla y poner el 40-31 que reflejaba el electrónico en el tiempo de descanso.

El Palma Air Europa no quería más problemas y empezó la segunda parte enchufado para abrir distancia. Dos triples de salida de Bivià dibujaban un panorama más que optimista (46-31). El Magia Huesca tenía problemas para anotar, pero los mallorquines no castigaban en ataque y no acababan de cerrar el partido. Los aragoneses cambiarían la dinámica del encuentro. Los pupilos de Guillermo Arenas encontraron mejores situaciones de tiro y con la ayuda del rebote ofensivo consiguieron reducir ligeramente su desventaja (57-45).

En el último minuto Toni Vicens salió al rescate del Palma, y con cinco puntos devolvía la tranquilidad para afrontar el periodo decisivo (62-47). En los dos primeros minutos del cuarto sólo se vio una canasta de Simovic para el Huesca y, aunque se mantenía sólido en defensa, a Sastre no le gustaba lo que estaba viendo en el campo y pidió un tiempo muerto para tratar de enderezar las cosas en ataque. La reacción local no se hizo esperar. Un triple de Mockford y un contrataque culminado por Bivià seguía abriendo brecha (67-49).

El Huesca no se daba por vencido y subió la línea defensiva en busca de una remontada épica, que cerca estuvo de llegar. Dos triples de Mikel Motos y otros dos de Simovic metían el miedo en el cuerpo a un Palma que se las prometía felices (72-70).

Restaba todavía un minuto y medio para el final y Sastre se veía obligado a parar el partido con un tiempo muerto para cambiar la dinámica. En los momentos más calientes resurgió Úriz con un triple esperanzador y la experiencia de Bivià fue determinante para llevar el tempo del partido. Con más problemas de los previstos, el Air Europa cerraba una nueva victoria (79-72) que les permitirá entrar en play-off si la próxima semana vencen en su visita al Araberri.