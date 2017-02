Victorias con remontada de Atlético Baleares y Mallorca B

La jornada 24 en el Grupo III de Segunda B se ha resuelto de forma muy positiva para los equipos mallorquines. Atlético Baleares y Mallorca B han ganado en casa a sus respectivos rivales. Y con sendas remontadas.



Atlético Baleares-Barcelona B, 2-1

Sara, dona d'Angel Pedraza i els seus fills, presents a Son Malferit per l'homenatge al nostre mister. Etern Pedraza pic.twitter.com/ApGmjI99uv „ Atlètic Balears (@atleticbalears) 5 de febrero de 2017

. Antes del encuentro, el club palmesano ha rendido. El Barça también ha entregado un recuerdo a su mujer Sara y sus hijos Ana y Marc, que han visto en directo el encuentro en Son Malferit.Unha puesto el partido a favor del filial del Barça en el minuto 24 en un duelo que también ha tenido como. Christian Ziege ha alineado de inicio a Aulestia, Vich, Vallori, Farrando, Malik, Xisco, Kike, Jurado, Fullana y Tete. Cristeto, Carl, Prieto, Guasp, Marcel, Simon y Delgado han sido los suplentes., ninguno de los dos equipos ha sabido aprovechar sus ocasiones –varias ha tenido el Baleares para empatar– en una primera mitad igualada.En el segundo tiempo, unadentro del área, en una acción que los visitantes pidieron como retención, ha dado el empate a los balearicos (m.51), que han llevado el encuentro a su parcela: más intensidad,. Así, han dominado el duelo y el peligro ha rondado más por el área del Barça B que por la local. Hasta quedesde la derecha para sentenciar y dar la tercera victoria consecutiva a los de Ziege.. El filial recibía la visita del equipo dirigido por el exjugador rojillo Óscar Mena, metido en descenso, en un duelo de necesitados en el que no se podía fallar.Parera, Joan Sastre, Pol, Raúl, Antoine, One, Serrano, Cortés, Cano, Cedric y Ángel Sánchez son los once jugadores que han salido de inicio en el equipo de Pepe Gálvez. En el banquillo han comenzado Baba, Valens, Borja Sánchez, Sarmiento y el juvenil Alberto.Con, el Mallorca B no ha sabido materializar sus ocasiones en una primera parte en la que el Gavà no ha creado excesivos problemas.Curiosamente, en el inicio del segundo tiempo han acertado los catalanes con la portería de Parera (m.48, el pichichi Boris) y ha puestoal filial, que antes del partido estaba en puesto de promoción.para voltear el marcador y ha conseguido la igualada en el minuto 65, por mediación de. El gol y los cambios han dado alas al Mallorca B, que no se ha rendido en la última media hora de juego y ha obtenidoy hasta de la plaza para evitar el play-out de permanencia.