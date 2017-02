Licencia temporal para el bar de Son Hugo

Son Hugo ha recobrado durante cuatro días el mejor ambiente de las jornadas competitivas. Tras año y medio cerrado, el bar de la instalación municipal está abierto para atender a los 1.400 nadadores veteranos que se se dan cita en Palma para disputar el Campeonato de España. Un alivio para competidores y voluntarios, ya que tienen que estar prácticamente todo el día en la piscina y necesitaban una cafetería en la que poder reponer fuerzas.

El Institut Municipal de l'Esport (IME) sacó a concurso las condiciones para explotar el servicio de bar-cafetería durante los cuatro días del campeonato, en respuesta a las protestas de la Federación Balear de Natación y los deportistas mallorquines. Conscientes de que podría existir un problema, estipularon unas condiciones mínimas para autorizar el servicio: que el beneficiario tuviera los permisos y licencias necesarios, estar al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, dotar al local del material necesario y pagar un canon de 300 euros. Palcadar SL fue la elegida entre las cuatro empresas de restauración que optaban a la concesión.

Un mero trámite si no fuera porque desde el IME se ha hecho la vista gorda al informe, de un ingeniero industrial externo –y que costó cerca de mil euros,– que desde hace muchos meses mantenía cerrado el local. Y es que para poder sacar a concurso la concesión definitiva del bar-cafetería, el Ajuntament de Palma tendrá que destinar 18.000 euros a reformas.

Las obras de adecuación y mantenimiento que se deben realizar son: sustitución de todo el suelo técnico de la cocina, limpieza, revisar las instalaciones –electricidad, climatización, gas ciudad– y añadir varios elementos en las de contra incendios (bloques autónomos de iluminación, señalización o extintores).

Estará operativo en verano

Una vez subsanadas estas deficiencias, en el IME prevén que el bar de Son Hugo, tras sacar a concurso el servicio, pueda estar operativo en verano. Un servicio que no está activo porque en su día también hubo un problema con el anterior beneficiario de la concesión, debido a que los actuales rectores deportivos municipales decidieron no renovarle el contrato, ya que quien daba el servicio se había retrasado en los pagos y no daba garantías de cobro en los siguientes meses.

El proveedor del servicio demandó a Cort por no avisarle con dos meses de antelación de que no se renovaba el contrato y la situación se alargó durante varios meses, provocando las deficiencias que se deben subsanar por la falta de uso y mantenimiento de la instalación.

Unos problemas que durante estos cuatro días se han subsanado de forma temporal para poder atender a los nadadores y que el Campeonato de España de masters se pudiera celebrar con normalidad.