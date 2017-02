Robles: "Siempre ha sido mi sueño jugar en España"

­Con el tránsfer ya en regla, integrado en dinámica de grupo y "con muchas ganas de aportar al equipo". Así fue presentado en la Peña Balearica Bar Blanquerna 45 el último refuerzo del mercado de invierno del Atlético Baleares, el español Louis Robles, formado futbolísticamente en la Academia del Liverpool y que a sus 20 años ya ha debutado en Championship –segunda división inglesa– con el Wigan, ha jugado en Gales con el Bangor City, así como en el fútbol estadounidense con el Limestone College.

Delantero puede desenvolverse tanto por el centro como por la izquierda, jugará hasta el 30 de junio en el Atlético Baleares, y su característica más importante es el gol. Se siente un goleador: "Me gusta jugar por delante, chutar mucho, y a ver si puedo meter muchos goles".

De padres españoles, pese a haberse formado académica y deportivamente en Inglaterra, Robles tenía claro que quería desembarcar en el fútbol español. "Estoy muy contento de la oportunidad que se me da. Siempre ha sido mi sueño jugar en España. Mi padre es español y de vacaciones veníamos aquí. El fútbol español es el mejor del mundo, y por eso quiero jugar aquí", afirmó.

Como jugador, se define así: "Puedo pelear con las defensas rivales, ayudar al equipo, corro mucho, siempre estoy en movimiento y me gusta mucho disparar".

Sus mejores registros goleadores han sido con el Wigan inglés, debutando incluso con el primer equipo. ¿Espera estar al nivel necesario para abrirse paso entre los delanteros que tiene ahora el Atlético Baleares? "Tengo ganas de pelear para ser titular. Yo solo quiero jugar y marcar goles", aseguró con ambición.

El director deportivo, Patrick Messow, tiene claro que Robles viene "con muchísimas ganas y tiene mucha hambre de jugar y de crecer como futbolista profesional y como persona". "Louis se ha formado en buenas canteras como son Liverpool y Wigan y sabe bien de fútbol físico. Nos dará más posibilidades y alternativas en la parcela ofensiva", indicó Messow, que destacó el hecho de que el delantero domina el castellano, "por lo que su adaptación será fácil y rápida".

Homenaje a Ángel Pedraza

Aprovechando la puesta de largo de Robles, una representación del primer equipo formada por Fullana, Vich, Vallori, Xisco, Esteban y Biel Guasp realizaron un llamamiento a la afición para que acuda a la Son Malferit este domingo, ya que el Atlético Baleares recibe la visita del líder, el Barcelona B. Será un partido especial para todos, ya que se rendirá homenaje a la figura de Ángel Pedraza, técnico que protagonizó el último ascenso blanquiazul a Segunda B (frente al Tudelano en la temporada 2009-10) y que hace seis años falleció como consecuencia de un cáncer.

Esteban Muñoz, capitán y único jugador que queda de la plantilla del ascenso, se refirió al que fue su técnico: "Para mí fue un honor haberlo tenido como entrenador. Nos ascendió tras un año muy complicado con el descenso y demás. Hacíamos un buen fútbol, pero sobre todo el trato con los jugadores era muy bueno, teníamos un gran vestuario. Es una lástima que se fuera hace seis años, fue una dura pérdida para todos. Una gran persona del que tengo un gran recuerdo", afirmó.