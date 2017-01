Nadal: "He jugado en el alambre y en esa posición lo normal es caerse"

­El mallorquín Rafel Nadal consideró clave la agresividad del suizo Roger Federer en su triunfo en la final del Abierto de Australia, y sobre su propio juego admitió que había jugado "en el alambre" con su saque, especialmente en el quinto set, y cuando se está en esa posición, "lo normal es caerse". "He jugado en el alambre en todos los saques que he hecho", dijo Nadal sobre el quinto y definitivo set, "y cuando uno juega en el alambre, lo normal es caerse", comentó, "aunque mentalmente había aguantado y he luchado hasta el final, al final no ha podido ser, y uno tiene que aceptar las cosas como vienen".

"He fallado una derecha, he dudado si tirarla paralela o cruzada, la he tirado cruzada, y al final ha tocado la cinta y se ha ido afuera", dijo sobre la jugada clave del quinto set, cuando tuvo punto de 4-2. "Si nos ponemos a pesar en cosas así, uno no dormiría ningún día. ¿Me lo puedo recriminar?, al final el partido es más largo que todo esto. Uno no puede estar comiéndose la cabeza si me lo puedo recriminar o no", comentó.

"Ha sido un partido igualado, pudo haber ganado cualquiera, pero hoy no me tocaba a mi", dijo Nadal. "Así que, felicitarle, he jugado a un nivel alto, muy, muy agresivo, pero él no ha entrado en ningún peloteo, Federer ha sido mejor que yo en el partido pero lucharé para volver a ganar el trofeo", prosiguió. "Imposible llevar el punto por la zona que a mi me interesaba, porque él no quería jugar de tú a tú", dijo Nadal, que esperaba una puesta en escena así de Federer.

"Tenía claro que él jugaría así. En un partido contra mi no creo que hubiera sido inteligente por su parte salir a jugar y a pelotear desde el fondo de la pista, porque no creo que me hubiera ganado", añadió. "Bien por él porque hizo lo que debía para que yo no me sintiera del todo cómodo. He tenido mis opciones en el quinto, pero me ha costado sacar puntos directos con el saque. Desde que hice la rotura he sufrido en todos mis servicios y eso al final pasa factura", admitió Nadal.

"Tiene un talento que le permite jugar así y un saque en el que se apoya en los momentos importantes y le salva de muchos complicados. Ha jugado a un nivel muy alto", reiteró. "No estoy muy triste, podía haber pasado cualquier cosa, y él ha jugado muy agresivo y así puede salir bien o mal, y a él le ha salido, he trabajado muy duro", dijo sobre el juego.

Con vistas a Roland Garros

En tierra batida "puede ser especial", dijo Rafel Nadal, tras analizarse después de caer contra el suizo. "Puede suceder aquí en esta superficie, pero especialmente sobre tierra", dijo Nadal cuando le preguntaron si lo exhibido en Melbourne, y su acceso a la final puede ser su plataforma de lanzamiento para el resto de la temporada. "Si soy capaz de jugar como ahora, y de ganar partidos como el que gané el otro día (contra Dimitrov) y recuperarme bien como me he recuperado", puntualizó. "Pero en tierra me recupero mejor que aquí. Allí mis rivales no consiguen tantos puntos gratis, y yo juego sólido desde la línea de fondo", remarcó.