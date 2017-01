Grande Nadal, gigante Federer

La madre de todas las finales no decepcionó y se ciñó al guion previsto. Tres horas y media de dura batalla que se tuvo que resolver con la ayuda del ojo de halcón en el quinto set. Un final acorde con la mejor película de suspense. Y la victoria cayó del lado de Roger Federer, que se impuso a un imperial Nadal que solo cedió en el quinto parcial después de desperdiciar una ventaja de 3-1.

Es el título de Grand Slam número 18 para el incombustible Federer, que va camino de los 36, el título 89 de su inigualable carrera. Para Nadal fue su tercera derrota en Melbourne, tras las de 2012 y 2014 y su séptima final perdida en un grande de las 21 disputadas. Pero, por encima de los números, la final de ayer fue el triunfo del tenis en particular y del deporte en general, la mejor publicidad posible para un deporte que congregó ayer ante quince mil espectadores y varios millones en todo el planeta a dos titanes, dos héroes, dos deportistas que traspasan fronteras. Dos personajes que dignifican el deporte.

El deporte, y en este caso el tenis, te da sorpresas inesperadas. Lo era que Federer y Nadal, que venían de un 2016 para olvidar, con sus cuerpos plagados de lesiones, disputaran la primera final grande del año. Se dio todo lo que se tenía que dar, en primer lugar la rápida eliminación de los dos primeros favoritos, Murray y Djokovic, y después que el suizo y el mallorquín desplegaran su mejor tenis. Estuvieron parados, pero a dos leyendas de este calibre no se les podía haber olvidado darle a la raqueta. Y bien que lo han demostrado durante estas dos semanas y, sobre todo, ayer, en una final épica, espectacular, como los 34 duelos anteriores que han protagonizado desde que se vieron las caras por primera vez en Miami 2004 y las nueve veces que se han visto en finales de Grand Slam.

La final fue un tobogán, un sube y baja. Ahora Federer, ahora Nadal. Así hasta el quinto set, en que el mallorquín tuvo en sus manos el partido pero que dejó escapar de forma inexplicable. Empezó rompiendo el saque de su rival y lo conservó en el siguiente salvando, eso sí, tres pelotas de break. Sería una señal de lo que iba a pasar en esta definitiva manga, el sufrimiento permanente de Nadal con su servicio. Con 3-1 dispuso con su servicio de una pelota de 4-1 que hubiera abierto una brecha prácticamente definitiva a su favor. Pero de este posible resultado se pasó al 3-2. Y al 3-3, cediendo su servicio. Eran los momentos más tensos del partido. Lo atestiguaba los intercambios de golpes, 18 en el sexto juego y 26 en el octavo. Nadal ya no volvería a ganar ningún juego más hasta el 6-3 final, que llegó debiendo consultar al ojo de halcón. La derecha de Federer había entrado y el suizo, como si no se lo creyera, empezó a llorar y a dar saltos de alegría. Había ganado su dieciocho grande y, por primera vez desde Wimbledon 2007 –hace ya una década–, el suizo se imponía al mallorquín en un partido de Grand Slam.



Altísimo nivel

Pero antes de este punto definitivo ocurrieron muchas cosas. Y casi todas buenas. Se vio un partido de altísimo nivel, como no podía ser de otra manera entre dos protagonistas tan ilustres. Federer tenía clara la táctica: puntos cortos, cortar el ritmo de Nadal y, sobre todo, jugar muy dentro de la línea de saque. Quería presionar a su rival, y lo consiguió con creces porque pocas veces el mallorquín se sintió cómodo sobre la pista. Por su parte, Nadal buscaba el paralelo para obligar a Federer a que perdiera su zona de confort. También el revés cruzado, un golpe que ha mejorado de forma ostensible hasta el punto de que, posiblemente, sea ahora su mejor golpe. También ha mejorado el de Manacor en el servicio. Sigue sin ser espectacular, pero su segundo saque llega a alcanzar los 160 kilómetros por hora, una velocidad más que apreciable que incomoda el resto de sus rivales. Ante Dimitrov, en el épico partido de semifinales, alcanzó los 170 y ayer 158. Pero nada le sirvió ayer para frenar a un descomunal Federer, que en lugar de 35 años parecía que tenía diez menos.

Tras perder el primer set por 6-4, en un visto y no visto se puso Nadal 4-0 en el segundo, para imponerse por un 6-3. Los errores no forzados de Federer sumaban once por solo dos de Nadal. En el tercero se giraron las tornas. Ahora era Federer el que dominaba la situación. Y de qué manera. Tras superar tres pelotas de rotura en el primer juego –lo que acusó Nadal–, dominó en blanco su servicio en este parcial para un 6-1 final. Cuando Federer está fino con su servicio, pocos rivales le pueden hacer frente. Esta tercera manga la cerró con un 82 por ciento de servicios ganados. Así era imposible. De ahí el resultado.

En el cuarto, una rotura de Nadal en el cuarto juego fue determinante para que el campeón de catorce grandes se llevara el set. Y se llegaba al quinto, en el que ya se sabe lo que pasó. Cinco juegos consecutivos de Federer fueron la clave para llevarse el partido, su quinto Abierto de Australia –su primer grande desde Wimbledon 2012–, su 18 Grand Slam y el 89 título de su carrera. Sencillamente impresionante.



Lecturas positivas

Mientras, Nadal solo puede sacar lecturas positivas de estas dos semanas. Ha vuelto a sentirse tenista de nivel, capaz de ganar a cualquiera o, por lo menos, competir con cualquiera, que ya es mucho teniendo en cuenta de dónde viene. Ahora el sentimiento es de tristeza y de impotencia por lo que pudo haber sido y no fue, pero con el paso de las horas Nadal verá que en Melbourne ha dado un paso de gigante. Pasa de la novena a la sexta plaza de la clasificación, y suma unos puntos que le irán de maravilla para la Race, la clasificación del año.

Lo que viene es apasionante, con Roland Garros como el próximo gran objetivo. El decimoquinto grande sigue estando muy cerca. Si Nadal mantiene la forma en los próximos meses hay que contar con él de nuevo para todo. Con permiso de Federer.