De Gaspar Mas, a Quintana y Torres

La cuarta y definitiva prueba de la XXVI Challenge Volta a Mallorca, al margen de su accidentado vencedor, tuvo como grandes protagonistas al neoprofesional mallorquín Gaspar Mas, al colombiano Nairo Quintana y al menorquín Albert Torres.

También al centenar de ciclistas de categorías base –cadetes, infantiles, alevines y principiantes– que disputaron las cuatro pruebas de la III Challenge Escolar, antes de la llegada del pelotón profesional al circuito del Passeig Marítim.

Gaspar Mas, enrolado en el equipo Nice Cycling Team –con sede en Kuwait–, participó en la larga escapada de cinco hombres que marcó la prueba de ayer, que se inició en el kilómetro 7 y no concluyó hasta el 105 de los 161.5 del recorrido. Una aventura que permitió a Gaspar Mas mostrarse y pasar como cabeza de carrera por su pueblo. Todo un honor, que llevó a numerosos de sus paisanos a esperarle y animarle. "Increíble poder correr la vuelta de casa e ir escapado el último día, con el paso por mi pueblo, Montuïri. Me he sentido muy apoyado desde las cunetas", explicó Gaspar Mas, de apenas 22 años.

Eso sí, Gaspar Mas lamentó –a través de las redes sociales– no llegar al final de carrera en Palma, tras chocar con un coche de asistencia del equipo Inteja, que le frenó delante. "Una pena no poder terminar esta última etapa debido a un pequeño accidente cuando ya llegábamos al puerto de montaña. He sido trasladado a la Policlínica, donde me han hecho un chequeo y está todo bien, aunque con un fuerte golpe en una clavícula y en el coxis. Nada preocupante", precisó el montuirer.

También destacó a nivel individual el colombiano Nairo Quintana. Primero en la salida en la Platja de Palma, aclamado por decenas de compatriotas. Y después en carrera, lanzando el jefe de filas del Movistar un ataque en solitario en el ascenso al Coll de Sa Creu, sobre el kilómetro 122 de carrera. Una ofensiva que le permitió disfrutar de una ventaja de hasta 1:28 minutos, coincidiendo con el instante en el que coronó el puerto, lo que le permitió concluir la prueba como vencedor del premio de la montaña. "El ataque ha surgido sobre la marcha. He arrancado antes de la subida para probarme", explicó el vencedor de la última Vuelta a España, ganador del Giro de Italia y tres veces en el podio del Tour de Francia.

Curiosamente, la responsabilidad de dar caza a Nairo Quintana la asumió su compañero de equipo Alejandro Valverde, quien en su intento se llevó a rueda al belga Jurgen Roelandts, del Lotto-Soudal. Los tres llegaron a rodar juntos a lo largo de la primera vuelta al Passeig Marítim, antes de ser engullidos por el pelotón.

Y en el esprint final, ya en la recta de meta, fue donde asumió protagonismo el ciutadellenc Albert Torres, del equipo Inteja, ´luchando por la victoria y concluyendo undécimo, como el primero de los isleños. Un puesto por delante de Xavi Cañellas.

En las pruebas de base con clasificaciones sus vencedores fueron: los cadetes Francesc Bennàssar y Marina Garau; los infantiles Joshua Murphy y Margalida Capellà; así como los alevines Francisco Crespí y Julia Murphy.