Federer: "Si hubiera empates en el tenis, sería feliz de compartirlo con Rafel"

El suizo Roger Federer lució su mejor sentido irónico, cuando tras abrazar su quinto título del Abierto de Australia y lograr el dieciocho del Grand Slam comentó sobre sí mismo: "Un hombre mayor que puede alcanzar los 20 grandes".

"Este está solo", comentó en tono jocoso respecto a su distancia sobre el resto de los rivales que le persiguen en el Grand Slam: Rafael Nadal y Pete Sampras, con 14 'majors' cada uno, seguidos del tenista serbio Novak Djokovic, con 12. Aunque luego, sin asegurar nada sobre el futuro, y en el mismo tono de broma dijo: "Uno nunca sabe, no soy ningún jovencito" comentó el suizo, tras convertirse en el campeón de Grand Slam más veterano de los últimos 45 años.

"Quiero felicitar a este increíble competidor, por su regreso increíble. Si soy sincero, habría sido feliz perdiendo también... Mi retorno ya era perfecto. El tenis es un deporte duro y no hay empates. Si los hubiera, sería muy feliz de compartirlo contigo, Rafel", dijo el jugador de Basilea.

"No estaba seguro de hacer esto posible después de seis meses muy duros. Pero estoy aquí, así que solo puedo daros las gracias. También a tu equipo, Rafel, y te deseo muchos más éxitos. Todo lo mejor y por muchos años. Sigue jugando, Rafa, el tenis te necesita", señaló el hombre récord del Grand Slam.

Federer también recordó los 'difícles' momentos que atravesaron ambos jugadores antes de llegar a la final. "Ninguno de los dos esperábamos estar en la final de un Grand Slam cuando hace cuatro meses nos vimos en la Academia de Nadal en Mallorca. Tengo que felicitar a Rafel por su regreso y decirle: sigue jugando, el tenis te necesita", comentaba.

Roger Federer también tuvo palabras para su equipo, liderado ahora por Ivan Ljubicic, que había trabajado los últimos seis meses en la sombra tras las lesiones en la rodilla y la espalda. "Lo hemos conseguido y no sé ni cómo", sentenciaba el suizo.

Federer no tiene planes de retirada aún a pesar de sus 35 años, pero tanto en la entrega de premios tras la final del Abierto de Australia, como luego en la conferencia de prensa, dejó abierta la cuestión. "En la entrega de premios, lo dije un poco en general", comentó Federer al recordar la frase de "Si vuelvo el próximo año...", "pero sé que hay aún mucho tenis en mí. Ahora, si me lesiono, y si me pierdo el próximo año, quién sabe lo que sucederá", señaló.

Más en positivo y con gracia, Federer comentó que ahora, él y su equipo iban a disfrutar del triunfo en la fiesta, como estrellas del rock. "Cuando ganas, el viaje a casa no es un problema. Si pierdes, es brutal. Por eso me siento afortunado hoy", dijo Federer. "Será largo de asimilar pero cuando llegue a Suiza me daré cuenta de lo grande que es esto. Solo se puede comparar con mi Roland Garros logrado en 2009", recordó el suizo.

"Rafel ha sido definitivamente muy especial en mi carrera. Creo que me ha hecho mejor jugador", dijo sobre el mallorquín. "Él y un par de jugadores más lo han hecho por mi, porque el nivel de su juego me ha hecho subir. El juego de Rafel es complicado, lo digo claramente.

Mi último gran desafío es siempre jugar contra él. Definitivamente es muy especial", añadió. "Me dije, ganar será súper especial y muy dulce, porque no le había vencido en una final del Grand Slam desde hace 'muuuucho' mucho tiempo. La última fue en Wimbledon 2007, en cinco sets. Ahora he sido yo".