Bronce de Paula Barceló en la World Cup de Miami

El equipo compuesto por la mallorquina Paula Barceló y la catalana Silvia Mas se subió ayer al tercer cajón del podio de la clase 470 femenino en las World Cup Series de Miami, tras un sexto y último día caracterizado por la lluvia y los vientos ligeros.

Fue la tercera medalla española en aguas estadounidenses tras la plata de la andaluza Marina Alabau, en RS:X femenino, y el bronce de la tripulación cántabro-gallega formada por Diego Botín y Iago López Marra en 49er.

Tres parejas españolas se lanzaron ayer a aguas de una poco apetecible Biscayne Bay con posibilidades de medalla. En 470 F, Mas y Barceló iban a tener que defender el bronce ante el ataque de sus compañeras de equipo, las catalanas Bàrbara Cornudella y Sara López, que marchaban en el cuarto puesto.

En 470 M, el catalán Jordi Xammar y el gallego Nico Rodríguez también partían desde el cuarto puesto, pero un noveno en la Medal Race les ha hecho caer hasta la séptima plaza de la general final.

Sólo cinco puntos separaban a las dos parejas españolas en la clasificación provisional de 470 F. Cornudella y López, que son primas, navegaron mejor que Mas y Barceló y entraron cuartas en la Medal Race, dos puestos por delante del dúo catalano-mallorquín.

Pero esa ventaja no fue suficiente para intercambiar posiciones en la tabla y Silvia Mas y Paula Barceló se adjudicaron el bronce, con un único punto de ventaja sobre Cornudella y López.

Las holandesas Afrodite Zegers y Anneloes Van Veen se han llevado el oro, seguidas por las británicas Sophie Weguelin y Eilidh McIntyre.

"No lo hemos disfrutado"

"La regata ha sido muy dura y no estamos contentas de cómo hemos navegado. Hemos empezado mal y hemos luchado hasta el último momento, pero parecía más la lucha por 'a ver si no nos quitan la medalla'. No lo hemos disfrutado", afirmó tras la regata la mallorquina Paula Barceló.

"Por suerte, la semana ha sido buena y en general estamos contentas con este podio, obviamente, pero hay que hacerlo mejor", aseveró la regatista del Club Nàutic s'Arenal (CNA).

En cuanto a la andaluza Marina Alabau, dio todo un recital en la Medal Race, ganando la final y asegurándose la plata en esta primera prueba de la World Cup.

Diego Botín y Iago López Marra fueorn de menos a más en 49er. Partían en la Medal Race en la cuarta plaza y dependían de sí mismos para alcanzar el podio, objetivo que lograron.

La próxima cita de las World Cup Series de 2017 es en Hyères (Francia), del 23 al 30 de abril. La final se disputará en Santander del 4 al 11 de junio.