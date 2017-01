Wellens maravilla bajo un diluvio

Imponiéndose a unas condiciones de diluvio, en Deià ganó ayer Tim Wellens. Un belga de 25 años, natural de Sint-Truiden, una ciudad de Limburgo. Una de las cinco provincias de la región de Flandes. La Meca de los clasicómanos y una zona en la que son habituales condiciones límites como las soportadas por el pelotón sobre las rutas de la Serra de Tramuntana. Y coincidió con una carrera de alto voltaje.

Con terreno de montaña, lluvia intermitente, frío y carreteras complicadas. Con la obligación para sus participantes de salvar numerosos saltos de agua y los ciclistas exhibiendo siempre una enorme combatividad.

Avalado por su experiencia en carreras bajo la lluvia y terrenos complicados, Tim Wellens –quien hace dos años terminó segundo en Deià, por detrás de Alejandro Valverde– convirtió en una maravilla la segunda victoria en dos días de su equipo, el Lotto-Soudal. Y coincidieó con el Trofeu Serra de Tramuntana, la segunda carrera de la XXVI edición de la Challenge Volta a Mallorca.

Protagonista de unos últimos 30 kilómetros memorables, rodando en solitario y llegando a disponer de casi tres minutos de ventaja, Tim Wellens levantó los brazos bajo la intensa lluvia para celebrar un éxito extraordinario.

Una apoteósis que se completó a favor de su equipo cuando 24 segundos después apareció el segundo clasificado, su compañero de filas Louis Vervaeke, mientras en tercera posición concluía Vicente García de Mateos, de la Selección de España de pista. Ellos tres fueron los grandes protagonistas del podio de Deià, tras un recorrido de montaña, muy exigente, con 154 kilómetros de carrera.

La octava posición en meta de Tiesj Benoot rubricó el festival del Lotto-Soudal, tras el triunfo de Wellens y la segunda posición de Vervaeke. Confirmando al conjunto belga como uno de los más sólidos del UCI World Tour en este inicio de temporada. Una formación que se mantiene intratable en Mallorca, donde ha ganado las dos pruebas que se han disputado. El jueves en Campos con André Greipel y ayer con un vencedor en el 2016 de etapa en el Giro de Italia, la París-Niza y la general de la Vuelta a Polonia, así como la general de las ediciones del 2015 y 2014 del Eneco Tour.

"Los últimos 30 kilómetros se me han hecho muy duros. Llovía mucho cuando me he quedado ya solo en cabeza de carrera. La bicicleta resbalaba bastante y había mucha agua sobre el asfalto, pero tenía la victoria al alcance y me la tenía que jugar", valoró Tim Wellens sobre su triunfo. Un éxito que confirma su progresión y el importante valor que actualmente le permite ocupar el puesto 62 en el ránking del UCI World Tour.

Mientras Valverde terminaba la carrera décimo, el principal protagonista mallorquín en esta ocasión fue uno de los debutantes como profesional y todavía en edad Sub 23. Ese es el caso del fornalutxer Joan Ruiz, del Burgos-BH, quien participó en la primera escapada seria que permitió la prueba y terminó como el mejor de los locales, en el puesto 44.