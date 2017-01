Nadal: "Ha sido un partidazo, jugamos a un nivel muy alto"

Rafel Nadal calificó de "partidazo" su victoria ante el búlgaro Grigor Dimitrov, un partido de "los más especiales" de su carrera. "Creo que Grigor jugó genial y que hubo un gran tenis de calidad. Es maravilloso estar en la final de un Grand Slam aquí, significa mucho para mí", apuntó.

"Ha sido un partidazo, y tanto él como yo hemos jugado a un nivel muy alto, y ha habido puntos fantásticos, muy bonitos, de aguantar una más, de golpes de gran nivel", dijo sobre su épica victoria ante Dimitrov. "Es difícil poder pedir más a un partido de tenis, porque ha tenido emoción y la realidad, como he dicho en la pista, es que me siento muy feliz de haber formado parte de este, uno de los especiales de mi carrera", prosiguió.

"Una victoria así sabe bien siempre, vengas de donde vengas. Lo complicado es ganar partidos así contra un rival que estaba jugando al nivel que estaba jugando como Dimitrov", añadió Nadal. "Tiene más valor seguro y significa mucho para mí, ya que por vivir momentos así vale la pena el trabajo", indicó.

Nadal recordó que hacia tiempo que no era "capaz de luchar y jugar todos los puntos de principio a fin, de vivir nerviosismos en momentos importantes, de salvar situaciones complicadas", dijo.

"El otro día también jugué un partido muy bueno contra Raonic, bonito, aunque este ha sido mejor, no hay color", añadió "y también aguanté también momentos de presión".

Nadal reconoció su temple en los momentos decisivos del quinto y definitivo set: "Me dije a mí mismo que diese lo máximo y que estaba jugando muy bien, y que si perdía era porque Grigor lo merecía. Ambos merecimos estar en la final".

El manacorí confirmó que se encuentra "mentalmente en un buen momento" y que estos partidos y esta manera de competir le da lo que necesita, "para seguir compitiendo".

"Solo quiero recuperarme bien, descansar y llegar preparado para la final", explicó sobre su duelo contra Federer. "Es un partido muy especial, bonito, y me alegro de que los dos podamos competir el uno contra el otro en un escenario como este", aseveró.

"No soy de colgarme ninguna medalla, a veces los resultados no llegan o llegan mas tarde. Era muy consciente de que estaba jugando bien y que había trabajado muy bien. Lo he ido haciendo y cada vez mejor, seguro que pase lo que pase este domingo va a ser muy importante para el resto de mi año", añadió el mallorquín.

"Ha hecho un torneo fantástico, ganando partido increíbles y se merece estar donde está", apuntó sobre Federer. "Tanto uno como otro hemos estado inspirados, y yo seé lo que he trabajado yo. Soy consciente de que Federer es un jugador diferente a mí, que quizás no necesita trabajar tanto como yo, su estilo es diferente".

"Es difícil verle jugar un partido como este [en referencia a su duelo con Dimitrov]. El de ellos [la semifinal Federer-Wawrinka] fue diferente por su estilo de juego, pero a su manera también ha trabado mucho para estar donde está", añadió al comparar su semifinal con la del suizo.

"Ama este deporte, y por eso a la edad que estamos, y después de haber conseguido, lo que ha conseguido, volvemos a estar en una final como esta", concluyó Rafel Nadal.